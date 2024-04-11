Чим підживити абрикоси в період цвітіння, щоб зав'язалось багато плодів

Весна – пора не лише пробудження природи, але й активних робіт у саду. Одним із найпоширеніших плодових дерев в Україні є абрикос.

Дотримуючись цих нескладних порад з сайту "Апостроф", ви зможете виростити на вашій ділянці абрикосове дерево, яке щороку буде радувати вас рясним урожаєм соковитих плодів.

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Щоб отримати рясний урожай солодких та ароматних плодів, важливо правильно доглядати за деревом, зокрема, знати, чим його підживити під час цвітіння.

Чому абрикос може не плодоносити:

Неправильно підібране місце розташування: дерево не любить застою води.

дерево не любить застою води. Занадто часті або, навпаки, рідкісні поливи.

Несвоєчасна обрізка: важливо видаляти зайві гілки, щоб дерево не скинуло родючі бруньки.

важливо видаляти зайві гілки, щоб дерево не скинуло родючі бруньки. Коріння абрикоса сягає ґрунтових вод.

Дерево посадили у важку глину або тінь.

Нестача добрив: молодим деревцям не вистачає поживних речовин для плодоношення, а дорослим – мінеральних добрив.

Чим підживити абрикос під час цвітіння:

Для кращого зав'язування плодів: 4 ст. л. сечовини, 4 ст. л. сульфату калію та 20 л води. Цим розчином поливають землю навколо дерева.

4 ст. л. сечовини, 4 ст. л. сульфату калію та 20 л води. Цим розчином поливають землю навколо дерева. Для рясного цвітіння та плодоношення: органічні добрива, такі як перегній, гній чи компост.

Схема підживлення:

Перший раз: до цвітіння, полив та підживлення гноєм або перегноєм.

до цвітіння, полив та підживлення гноєм або перегноєм. Другий раз: через 2 тижні після першого.

через 2 тижні після першого. Третій раз: через місяць після цвітіння, коли на гілках з'являться зав'язі.

Не забувайте про регулярний полив, особливо якщо опадів мало.

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