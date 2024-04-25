Чим підживлювати кущі полуниці, щоб отримати величезний врожай ягід
Мрієте про солодкі, ароматні ягоди полуниці з власного городу? Цей рецепт підживлення – те, що вам потрібно! Завдяки цьому рецепту підживлення ваші полуничні кущі подарують вам щедрий урожай солодких та ароматних ягід!
Для кращого результату важливо не лише правильно підживлювати полуницю, але й дотримуватися правил агротехніки: регулярного поливу, прополки, розпушування ґрунту та захисту від шкідників, пише noviydoctor.com.
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Секрет успіху:
- Правильне збалансування поживних речовин: калію, фосфору та азоту.
- Прості та доступні інгредієнти.
Інгредієнти:
- 10 літрів води
- 2 грами марганцівки
- 2 грами борної кислоти
- 1 літр попелу (можна деревної)
Приготування:
- У великій ємності змішайте 10 літрів води, 2 грами марганцівки та 2 грами борної кислоти.
- Ретельно перемішайте, поки порошок повністю не розчиниться.
- Додайте 1 літр попелу і знову перемішайте.
Застосування:
- Використовуйте готову підкормку для поливу полуничних кущів.
- Для кращого ефекту рекомендується попередньо зволожити ґрунт.
- Не поливайте рясно, щоб не вимити поживні речовини.
Додатковий секрет:
- Досвідчені садівники використовують хлібний еліксир для додаткового живлення полуниці.
- Для його приготування замочіть старий хліб у 1 літрі теплої води на тиждень.
- Процідіть настій, розведіть водою 1:10 і полийте полуницю під корінь.
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