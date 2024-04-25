Чим підживлювати кущі полуниці, щоб отримати величезний врожай ягід

Мрієте про солодкі, ароматні ягоди полуниці з власного городу? Цей рецепт підживлення – те, що вам потрібно! Завдяки цьому рецепту підживлення ваші полуничні кущі подарують вам щедрий урожай солодких та ароматних ягід!

Для кращого результату важливо не лише правильно підживлювати полуницю, але й дотримуватися правил агротехніки: регулярного поливу, прополки, розпушування ґрунту та захисту від шкідників, пише noviydoctor.com.

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Секрет успіху:

Правильне збалансування поживних речовин: калію, фосфору та азоту.

Прості та доступні інгредієнти.

Інгредієнти:

10 літрів води

2 грами марганцівки

2 грами борної кислоти

1 літр попелу (можна деревної)

Приготування:

У великій ємності змішайте 10 літрів води, 2 грами марганцівки та 2 грами борної кислоти. Ретельно перемішайте, поки порошок повністю не розчиниться. Додайте 1 літр попелу і знову перемішайте.

Застосування:

Використовуйте готову підкормку для поливу полуничних кущів.

Для кращого ефекту рекомендується попередньо зволожити ґрунт.

Не поливайте рясно, щоб не вимити поживні речовини.

Додатковий секрет:

Досвідчені садівники використовують хлібний еліксир для додаткового живлення полуниці.

Для його приготування замочіть старий хліб у 1 літрі теплої води на тиждень.

Процідіть настій, розведіть водою 1:10 і полийте полуницю під корінь.

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