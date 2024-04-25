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Чим підживлювати кущі полуниці, щоб отримати величезний врожай ягід

Ігор Романько

Як підгодовувати полуницю навесні для багатого врожаю
Як підгодовувати полуницю навесні для багатого врожаю

Мрієте про солодкі, ароматні ягоди полуниці з власного городу? Цей рецепт підживлення – те, що вам потрібно! Завдяки цьому рецепту підживлення ваші полуничні кущі подарують вам щедрий урожай солодких та ароматних ягід!

Для кращого результату важливо не лише правильно підживлювати полуницю, але й дотримуватися правил агротехніки: регулярного поливу, прополки, розпушування ґрунту та захисту від шкідників, пише noviydoctor.com.

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Секрет успіху:

  • Правильне збалансування поживних речовин: калію, фосфору та азоту.
  • Прості та доступні інгредієнти.

Інгредієнти:

  • 10 літрів води
  • 2 грами марганцівки
  • 2 грами борної кислоти
  • 1 літр попелу (можна деревної)

Приготування:

  1. У великій ємності змішайте 10 літрів води, 2 грами марганцівки та 2 грами борної кислоти.
  2. Ретельно перемішайте, поки порошок повністю не розчиниться.
  3. Додайте 1 літр попелу і знову перемішайте.

Застосування:

  • Використовуйте готову підкормку для поливу полуничних кущів.
  • Для кращого ефекту рекомендується попередньо зволожити ґрунт.
  • Не поливайте рясно, щоб не вимити поживні речовини.

Додатковий секрет:

  • Досвідчені садівники використовують хлібний еліксир для додаткового живлення полуниці.
  • Для його приготування замочіть старий хліб у 1 літрі теплої води на тиждень.
  • Процідіть настій, розведіть водою 1:10 і полийте полуницю під корінь.

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