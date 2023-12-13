Чим підживлювати фікус взимку, щоб він добре ріс: прості поради

Серед капризних рослин, які завжди щось "не так", фікус вирізняється особливою вибагливістю. Цій рослині завжди здається, що чогось їй не вистачає – будь то полив, освітлення чи добрива.

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Пропонуємо вам ефективний метод підживлення, який точно сподобається вашому фікусу. З цим простим методом ви зможете задовольнити капризи вашого фікуса та забезпечити йому необхідні елементи живлення для здорового і красивого зростання, пише prostoway.

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Деталі:

Стан рослини: Важливо врахувати, що підживлення слід застосовувати лише у випадку, якщо фікус здоровий і не має жодних ознак захворювання. Добрива слід вносити в наповнений вологою грунт. Якщо ви недавно пересаджували фікус, утримуйтеся від підживлення протягом наступних 40 днів. Приготування цукрового сиропу: Приготуйте цукровий сироп, розчинивши 0,5 чайної ложки цукру у 500 мл води. Використовуйте цей розчин для поливу фікуса. Ефекти цукрового сиропу: Цукровий сироп сприятиме активізації росту пагонів, покращенню коліру листя і збільшенню щільності фікусу.

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