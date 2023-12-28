Бюджетно та просто: рецепт картопляних човників з оселедцем та плавленим сиром
Ця закуска, яка поєднує в собі ніжну картоплю, оселедець і м'яку сирну намазку, стане оригінальною прикрасою святкового столу. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Картопля - 5 шт.
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
- Спеції - за смаком
- Олію - 30 мл
- Зелень - 20 г
- Цибуля зелена - 20 г
- Французька гірчиця - 1 ч. л.
- Плавлений сир - 150 г
- Оселедець, філе - 1 шт.
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Приготування
- Картоплю добре помийте і наріжте кружальцями товщиною 1 см. Посоліть, поперчіть, посипте спеціями, додайте олію і добре перемішайте.
- Викладіть кружальця картоплі на решітку, яку встановіть на деко. Помістіть цю конструкцію в духовку, розігріту до 180°C. Запікайте до готовності картоплі, приблизно 30 хвилин.
- У чашу блендера покладіть зелень, зелену цибулю, гірчицю і перебийте. Потім додайте плавлений сир і перебийте до однорідної маси.
- Запечену картоплю викладіть на тарілку і дайте їй трохи охолонути. Тим часом філе оселедця наріжте невеликими шматочками.
- Кружальця картоплі змастіть приготовленою сирною масою, зверху викладіть шматочки оселедця і прикрасьте зеленню.
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