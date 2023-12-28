Бюджетно та просто: рецепт картопляних човників з оселедцем та плавленим сиром

Ця закуска, яка поєднує в собі ніжну картоплю, оселедець і м'яку сирну намазку, стане оригінальною прикрасою святкового столу. Рецептом поділився портал Shuba.

Відео дня

Інгредієнти

Картопля - 5 шт.

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Спеції - за смаком

Олію - 30 мл

Зелень - 20 г

Цибуля зелена - 20 г

Французька гірчиця - 1 ч. л.

Плавлений сир - 150 г

Оселедець, філе - 1 шт.

Читайте також: Оригінальний салат "Різдвяний віночок": готується за лічені хвилини (відео)

Приготування

Картоплю добре помийте і наріжте кружальцями товщиною 1 см. Посоліть, поперчіть, посипте спеціями, додайте олію і добре перемішайте. Викладіть кружальця картоплі на решітку, яку встановіть на деко. Помістіть цю конструкцію в духовку, розігріту до 180°C. Запікайте до готовності картоплі, приблизно 30 хвилин. У чашу блендера покладіть зелень, зелену цибулю, гірчицю і перебийте. Потім додайте плавлений сир і перебийте до однорідної маси. Запечену картоплю викладіть на тарілку і дайте їй трохи охолонути. Тим часом філе оселедця наріжте невеликими шматочками. Кружальця картоплі змастіть приготовленою сирною масою, зверху викладіть шматочки оселедця і прикрасьте зеленню.

Радимо також звернути увагу на рецепт салату з куркою та авокадо.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!