Швидкий та корисний сніданок: Як приготувати смузі з гарбузом
Гарбуз – це не лише символ осінніх свят, але і корисний овоч, який може збагатити ваше меню. Розповідаємо, як приготувати смачний смузі з гарбуза банана та апельсина, що принесе вам задоволення та користь зранку.
Гарбуз – це справжній скарб, якщо мова йде про кількість поживних речовин які мають безліч корисних властивостей. Тут ви знайдете:
- Бета-каротин: перетворюється в вітамін А, який підтримує імунітет та поліпшує зір.
- Вітаміни С та Е: зміцнюють імунну систему.
- Калій: допомагає знизити кров'яний тиск.
- Клітковина: сприяє здоровому травленню.
- Триптофан: підтримує вироблення серотоніну для покращення настрою та сну.
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Гарбузове смузі з бананами та апельсинами
Інгредієнти:
- 1 склянка нежирного ванільного йогурту
- ¾ склянки консервованого гарбуза
- ½ склянки кубиків льоду
- ⅓ склянки свіжого апельсинового соку
- 1 ст. л. коричневого цукру
- ½ ч. л. меленої кориці
- ⅛ ч. л. меленого мускатного горіха
- Дрібка меленої гвоздики
- 1 стиглий банан, нарізаний і заморожений
- Трошки меленої кориці (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Змішайте йогурт та інші інгредієнти у блендері та збийте до однорідної маси.
- Прикрасьте смузі дрібкою меленої кориці за бажанням.
- Подавайте одразу після приготування.
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