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Швидкий та корисний сніданок: Як приготувати смузі з гарбузом

Ігор Романько

Як зробити смузі з гарбузом

Гарбуз – це не лише символ осінніх свят, але і корисний овоч, який може збагатити ваше меню. Розповідаємо, як приготувати смачний смузі з гарбуза банана та апельсина, що принесе вам задоволення та користь зранку.

Гарбуз – це справжній скарб, якщо мова йде про кількість поживних речовин які мають безліч корисних властивостей. Тут ви знайдете:

  • Бета-каротин: перетворюється в вітамін А, який підтримує імунітет та поліпшує зір.
  • Вітаміни С та Е: зміцнюють імунну систему.
  • Калій: допомагає знизити кров'яний тиск.
  • Клітковина: сприяє здоровому травленню.
  • Триптофан: підтримує вироблення серотоніну для покращення настрою та сну.

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Гарбузове смузі з бананами та апельсинами

Інгредієнти:

  • 1 склянка нежирного ванільного йогурту
  • ¾ склянки консервованого гарбуза
  • ½ склянки кубиків льоду
  • ⅓ склянки свіжого апельсинового соку
  • 1 ст. л. коричневого цукру
  • ½ ч. л. меленої кориці
  • ⅛ ч. л. меленого мускатного горіха
  • Дрібка меленої гвоздики
  • 1 стиглий банан, нарізаний і заморожений
  • Трошки меленої кориці (за бажанням)

Спосіб приготування:

  1. Змішайте йогурт та інші інгредієнти у блендері та збийте до однорідної маси.
  2. Прикрасьте смузі дрібкою меленої кориці за бажанням.
  3. Подавайте одразу після приготування.

Раніше ми розповідали, як приготувати мармелад з гарбуза. Цей корисний десерт варто споживати у помірних кількостях.

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