Швидкий та корисний сніданок: Як приготувати смузі з гарбузом

Гарбуз – це не лише символ осінніх свят, але і корисний овоч, який може збагатити ваше меню. Розповідаємо, як приготувати смачний смузі з гарбуза банана та апельсина, що принесе вам задоволення та користь зранку.

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Гарбуз – це справжній скарб, якщо мова йде про кількість поживних речовин які мають безліч корисних властивостей. Тут ви знайдете:

Бета-каротин: перетворюється в вітамін А, який підтримує імунітет та поліпшує зір.

перетворюється в вітамін А, який підтримує імунітет та поліпшує зір. Вітаміни С та Е: зміцнюють імунну систему.

зміцнюють імунну систему. Калій: допомагає знизити кров'яний тиск.

допомагає знизити кров'яний тиск. Клітковина: сприяє здоровому травленню.

сприяє здоровому травленню. Триптофан: підтримує вироблення серотоніну для покращення настрою та сну.

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Гарбузове смузі з бананами та апельсинами

Інгредієнти:

1 склянка нежирного ванільного йогурту

¾ склянки консервованого гарбуза

½ склянки кубиків льоду

⅓ склянки свіжого апельсинового соку

1 ст. л. коричневого цукру

½ ч. л. меленої кориці

⅛ ч. л. меленого мускатного горіха

Дрібка меленої гвоздики

1 стиглий банан, нарізаний і заморожений

Трошки меленої кориці (за бажанням)

Спосіб приготування:

Змішайте йогурт та інші інгредієнти у блендері та збийте до однорідної маси. Прикрасьте смузі дрібкою меленої кориці за бажанням. Подавайте одразу після приготування.

Раніше ми розповідали, як приготувати мармелад з гарбуза. Цей корисний десерт варто споживати у помірних кількостях.

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