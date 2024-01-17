Швидкий та корисний перекус: рецепт сирної намазки з зеленню за 5 хвилин

Ця намазка чудово підходить в якості перекусу. Вона не лише смачна, але й корисна та може бути чудовим варіантом сніданку. Рецептом поділився портал Shuba.

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Для приготування сирної намазки з кисломолочного сиру, зелені та часнику знадобляться такі інгредієнти:

200 г кисломолочного сиру

200 г сметани 20% жирності

3 зубчики часнику

2 г солі

1 г чорного меленого перцю

10 г петрушки

10 г кропу

10 г базиліку

10 г кінзи

10 г чебрецю

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Приготування

Зелень помийте, обсушіть і відокремте грубі стебла. Подрібніть зелень, часник і кисломолочний сир у блендері до однорідної маси. Додайте сметану, сіль і перець і перемішайте до однорідності. Накрийте намазку кришкою та приберіть у холодильник.

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