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Швидкий та корисний перекус: рецепт сирної намазки з зеленню за 5 хвилин

Ціхоцька Марія

Швидкий та корисний перекус: рецепт сирної намазки з зеленню за 5 хвилин

Ця намазка чудово підходить в якості перекусу. Вона не лише смачна, але й корисна та може бути чудовим варіантом сніданку. Рецептом поділився портал Shuba.

Для приготування сирної намазки з кисломолочного сиру, зелені та часнику знадобляться такі інгредієнти:

  • 200 г кисломолочного сиру
  • 200 г сметани 20% жирності
  • 3 зубчики часнику
  • 2 г солі
  • 1 г чорного меленого перцю
  • 10 г петрушки
  • 10 г кропу
  • 10 г базиліку
  • 10 г кінзи
  • 10 г чебрецю

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Приготування

  1. Зелень помийте, обсушіть і відокремте грубі стебла.
  2. Подрібніть зелень, часник і кисломолочний сир у блендері до однорідної маси.
  3. Додайте сметану, сіль і перець і перемішайте до однорідності.
  4. Накрийте намазку кришкою та приберіть у холодильник.

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