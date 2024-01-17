Швидкий та корисний перекус: рецепт сирної намазки з зеленню за 5 хвилин
Ця намазка чудово підходить в якості перекусу. Вона не лише смачна, але й корисна та може бути чудовим варіантом сніданку. Рецептом поділився портал Shuba.
Для приготування сирної намазки з кисломолочного сиру, зелені та часнику знадобляться такі інгредієнти:
- 200 г кисломолочного сиру
- 200 г сметани 20% жирності
- 3 зубчики часнику
- 2 г солі
- 1 г чорного меленого перцю
- 10 г петрушки
- 10 г кропу
- 10 г базиліку
- 10 г кінзи
- 10 г чебрецю
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Приготування
- Зелень помийте, обсушіть і відокремте грубі стебла.
- Подрібніть зелень, часник і кисломолочний сир у блендері до однорідної маси.
- Додайте сметану, сіль і перець і перемішайте до однорідності.
- Накрийте намазку кришкою та приберіть у холодильник.
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