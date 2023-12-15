Сяятимуть чистотою: як повернути блиск столовим приборам
З роками столові прилади можуть втратити свій блиск і сяйво. Це відбувається через забруднення, окислення металу або вплив агресивних середовищ. Однак існує простий і ефективний спосіб повернути столовим приладам їх первісний вигляд.
Про це пише Ukr.media.
Для цього вам знадобляться:
- Велика каструля
- 2 л води
- 2 ст. л. господарського мила
- 2 ст. л. соди
- Фольга (за бажанням)
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Приготування:
- Налийте в каструлю воду.
- Додайте господарське мило та соду.
- Розчиніть інгредієнти, нагріваючи воду до кипіння.
- Занурте в розчин столові прилади.
- Варіть їх на слабкому вогні протягом 20 хвилин.
- Злийте воду і промийте столові прилади.
Якщо у вас срібні столові прилади, ви можете додати в розчин фольгу. Для цього відріжте від рулону кілька шматочків фольги, достатніх для того, щоб покрити дно каструлі. Покладіть фольгу на дно каструлі, а потім викладіть на неї столові прилади. Посипте їх содою і сіллю, залийте гарячою водою і кип'ятіть протягом 15-20 хвилин. Після цього столові прилади будуть блищати, як нові.
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