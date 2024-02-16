Будете виглядати в них старшою: 6 предметів гардеробу, від яких варто відмовитись

Одяг може творити чудеса, підкреслюючи красу та приховуючи недоліки. Проте, деякі речі, навпаки, роблять нас візуально старшими. Їх треба уникати, обираючи більш трендові моделі.

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Про це пише Радіотрек.

Ось кілька поширених помилок, яких слід уникати:

Блузи з надміром принтів та деталей:

Жабо, рукави "летюча миш", троянди та інші подібні елементи роблять образ менш елегантним, відволікають увагу від інших деталей та не завжди гармонують з ними.

Замініть їх на класичні сорочки:практичні, універсальні та доречні в будь-якій ситуації.

Неправильний оверсайз:

Мішкуватий одяг може спотворити пропорції фігури, зробити образ негармонійним та додати віку.

Особливо не рекомендується оверсайз людям з пишною статурою або невеликим зростом.

Вибирайте речі свого розміру та актуального фасону.

Неактуальні кофти та футболки:

Немодні фасони, неякісні тканини, яскраві принти, малюнки, незрозумілі складки – все це старить.

Віддайте перевагу базовим джемперам, кардиганам, пуловерам та футболкам у стриманій колірній гамі з простим кроєм та без декору.

Джинси-скінні:

Ця модель втратила свою актуальність.

Замініть їх на класичні прямі штани, широкі, розкльошені фасони або карго.

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Спідниці та сукні з баскою:

Баска – оборка, що акцентує увагу на талії – була трендом у 2010 році, але зараз це антитренд.

Вона може додати віку, зробити фігуру більш об'ємною та візуально зменшити зріст.

Вибирайте вільні спідниці з натуральних тканин, а для підкреслення талії – сукні та спідниці А-силуету або широкий шкіряний ремінь.

Неонові та занадто яскраві речі:

Неон може зробити вас непомітною, адже люди запам'ятають лише яскравий одяг, а не ваше обличчя.

Додавайте лише один яскравий акцент в кожному образі.

Пам'ятайте, що одяг – це інструмент, який допоможе вам підкреслити свою красу та індивідуальність. Вибирайте речі, які вам подобаються, роблять вас впевненими в собі та сяючими.

Нагадаємо, ми вже писали, яке взуття, одяг та аксесуари, вийшли з моди у 2024 році.

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