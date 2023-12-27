Взуття, одяг та аксесуари, які вийдуть з моди у 2024 році

У наступному сезоні з моди вийдуть туніки та пуховики -гусениці. Не варто також витрачати гроші на замшеві сумки та трендові зараз уггі.

Про це пише Радіотрек.

Светр-туніка

З ним образ виглядатиме дуже дешевим, особливо якщо до светра-туніки ви взуваєте ботфорти. Замініть його на довгу теплу трикотажну сукню.

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Пуховик-гусениця

Довгий вузький пуховик, що нагадує тіло гусениці, та ще й з хутряним коміром, давно вийшов з моди. Тож жодного стильного образу з ним не вийде.

Замшева сумка

Вже хоча б тому, що вона непрактична, бо за нею складно доглядати, відмовтеся від цієї сумки. Віддайте натомість перевагу шкіряним моделям.

Уггі

Взуття, яке стільки багато часу було модним, не може не приїстися. Тож зупиніть свій вибір на інших варіантах взуття.

Ланцюг на шию

Масивні ланцюги були писком моди у попередньому сезоні. У 2024 році обирайте лаконічні і ніжні прикраси.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати стильне пальто на зиму-2024.

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