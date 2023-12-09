Будете виглядати розкішно: 5 комбінацій кольорів, які зроблять образ дорожчим

Якщо правильно поєднати кольори, то навіть найпростіша сукня чи джинси можуть стати елегантними й розкішними. Які дуети кольорів виглядають чудово, читайте нижче.

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Про це пише ТСН.

Синій і червоний

Такий дует в образі виглядає дуже ефектно. Для цього луку можна використовувати будь-які відтінки червоного: від яскравого до приглушеного благородного. Синій краще обирати у приглушених і глибоких відтінках. Наприклад, під червону кофтинку пасуватиме блакитний топ, а під сині джинси ідеально підійде червоний піджак чи кардиган.

Хакі та білий

Ці два універсальні кольори виглядають вигідно разом і створюють витончений та жіночний образ. Такий дует часто використовується у заможними людьми й аристократами.

Карамель і молочний

Це улюблене поєднання італійських і французьких модниць. В такому м'якому та елегантному тандемі теплі відтінки чудово доповнюють один одного.

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Синій і коричневий

Ці кольори чудово поєднуються як між собою, так і з іншими відтінками, додаючи образу елегантності й вишуканості. Глибокий королівський синій і насичені відтінки коричневого створюють розкішний вигляд.

Зелений і теракотовий

Таке поєднання кольорів вважається шляхетним і досконалим. Зелений і теракотовий зроблять будь-який образ вишуканим та аристократичним.

Нагадаємо, ми вже писали, які кольори не можна поєднувати.

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