Будете спати спокійно: які продукти виключити з раціону, щоб перестати хропіти

Харчування впливає на ризик розвитку синдрому апное під час сну, що є головною причиною хропіння. Проте коригувати стан можна також завдяки раціону.

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Дієта з низьким вмістом нездорової їжі й високим — фруктів, овочів та злаків знижує ймовірність виникнення апное. Про це пише Радіотрек.

У людей, які дотримуються здорового харчування, ризик розвитку захворювання був майже на 20% нижчий порівняно з тими, хто вживав менше корисних рослинних продуктів.

При цьому присутність рослинної їжі в раціоні справила більший ефект у зниженні небезпеки апnoe у чоловіків. Натомість харчування з вмістом солодких напоїв та десертів збільшує ризик у жінок.

Рослинні продукти зменшують запалення та ожиріння – ключові чинники ризику обструктивного апное.

Продукти, що спричиняють хропіння

Жодна дієта не може повністю позбавити від хропіння, але виключення з раціону деяких продуктів перед сном може його знизити. Насамперед, молочні вироби, адже лактоза підвищує утворення слизу, який може сприяти хропінню.

Перед сном слід уникати фастфуду, жирного м’яса.

Експерт радила відмовитися від солодощів та цукрових напоїв, бо перероблений цукор може подразнювати слизову оболонку. Те саме стосується продуктів з пшениці, зокрема хліба та випічки, які не лише викликають запалення, а й спричиняють надлишок слизу.

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Оптимально для зменшення хропіння вживати більше овочів, фруктів, лосося та горіхів.

Звести хропіння до мінімуму допоможуть немедикаментозні фактори, серед яких відмова від паління й алкоголю, а також втрата зайвої ваги.

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