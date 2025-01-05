Будете від них у захваті: топ драматичних серіалів

Якщо ви шукаєте нову мелодраму, але вже переглянули "Відчайдушних домогосподарок" і "Чому жінки вбивають", зверніть увагу на ці серіали. Вони розповідають про дружбу, кохання та життєві випробування. Про це пише РБК.

1. "Мертвий для мене"

Історія про вдову, яка втратила чоловіка в страшній аварії. Головна героїня сповнена гніву і болю, адже не може змиритися зі смертю коханого. Прагнучи знайти розраду, вона відвідує групу підтримки, де зустрічає жінку, яка стає її близькою подругою. Але нова знайома приховує таємницю, яка змінить усе.

2. "Солодкі магнолії"

Три найкращі подруги, які знайомі ще з дитинства, ділять між собою всі радості й труднощі життя. Разом вони вирішують реалізувати сміливу авантюру, яка стає випробуванням їхньої дружби та рішучості.

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3. "Провулок світлячків"

Цей зворушливий серіал про двох подруг із непростими долями. Події розгортаються паралельно в минулому та теперішньому, розкриваючи історії героїнь та випробування, які їм довелося пройти. Чи витримає їхня дружба усі виклики?

4. "Вірджин-Рівер"

Мелодрама про нове життя, яке шукає головна героїня, намагаючись втекти від своїх проблем і залікувати душевні рани. Її доля змінюється, коли вона зустрічає чоловіка, який стає для неї опорою та головною людиною в новій історії.

5. "Джинні та Джорджія"

Цей серіал розповідає про жінку, яка виховує двох дітей і стикається з безліччю труднощів. Головній героїні доводиться долати життєві негаразди та шукати спільну мову з дочкою-підлітком. Емоційна, реалістична і трохи сумна історія, яка зачепить кожного.

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