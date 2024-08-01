Виглядатиме стильно і в офісі, і на вечірці: 8 модних варіантів манікюру у білих тонах

Білий колір – це вічна класика в манікюрі. Він додає образу свіжості, елегантності та чистоти. У 2024 році білий манікюр продовжує залишатися трендовим, але з новими цікавими інтерпретаціями. Розглянемо кілька стильних ідей для білого манікюру, які підійдуть для будь-якого випадку. Про це пише Радіотрек.

Класичний білий манікюр

Однотонне покриття: Простий і вишуканий варіант, який пасує до будь-якого образу.

Простий і вишуканий варіант, який пасує до будь-якого образу. Французький манікюр: Вічна класика, яка завжди виглядає доглянуто.

Вічна класика, яка завжди виглядає доглянуто. Мінімалістичний дизайн: Тонкі лінії, геометричні фігури, негативний простір – відмінний вибір для тих, хто любить лаконічність.

Білий манікюр з акцентами

Кольорові акценти: Додайте яскравих фарб за допомогою кольорових смужок, точок, або малюнків на одному-двох нігтях.

Блістки: Перламутрові блискітки додадуть манікюру сяйва і вишуканості.

Перламутрові блискітки додадуть манікюру сяйва і вишуканості. Стрази: Декорування стразами – відмінний спосіб зробити манікюр більш святковим.

Декорування стразами – відмінний спосіб зробити манікюр більш святковим. Фольга: Фольговані смужки або втирання додадуть манікюру ефекту металік.

Трендові ідеї білого манікюру 2024

Білий манікюр з дизайном "полум'я": Драйвовий і ніжний одночасно. Білий френч з плавним переходом у яскраві відтінки, що імітують полум'я.

Драйвовий і ніжний одночасно. Білий френч з плавним переходом у яскраві відтінки, що імітують полум'я. Подвійний френч: Стильний і легкий у виконанні дизайн, який додасть вашим нігтям вишуканості.

Вінтажні квіти: Ніжні квіткові мотиви на білому тлі створять романтичний образ.

Ніжні квіткові мотиви на білому тлі створять романтичний образ. Білий манікюр з негативним простором: Сучасний і стильний дизайн, який дозволяє експериментувати з різними формами та візерунками.

Як зробити білий манікюр більш цікавим?

Комбінуйте текстури: Поєднайте матовий і глянцевий фініш, або додайте оксамитове покриття.

Поєднайте матовий і глянцевий фініш, або додайте оксамитове покриття. Експериментуйте з формами нігтів: Овальні, квадратні, мигдалеподібні – вибір форми залежить від ваших уподобань і форми пальців.

Овальні, квадратні, мигдалеподібні – вибір форми залежить від ваших уподобань і форми пальців. Вибирайте різні відтінки білого: Молочний, білий, кремовий – кожен відтінок додасть манікюру свою нотку.

Білий манікюр – це універсальний варіант, який підійде до будь-якого образу і випадку. Додайте трохи фантазії, і ваш манікюр стане справжнім шедевром!

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

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