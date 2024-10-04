Буде свіжим до весни: прості хитрощі зберігання буряку

Буряк є одним з овочів, що може зберігатися тривалий час за умови правильного догляду. Його можна зберігати до весни, використовуючи кілька методів, кожен з яких має свої переваги та недоліки.

Найпопулярніший спосіб зберігання — в погребі, де овочі засипають піском або тирсою, що запобігає гниттю. Також можна використовувати поліетиленові пакети для підвалів, де буряк зберігають без бадилля, пише hospodar.ua.

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Зберігання в холодильнику можливе, але тривалість зберігання тут обмежується до двох місяців. Для цього буряк кладуть у пакети, контейнери або загортають у фольгу. Цей метод підходить тим, хто не має підвалу або погребу, але хоче зберегти свіжість овочу.

Інший спосіб — заморожування. Буряк перед заморожуванням слід очистити, нарізати та зберігати в контейнерах або пакетах у морозильній камері. Такий овоч може зберігатися до одного року, що є ідеальним варіантом для тривалого зберігання.

Як зберігати буряк у погребі. Джерело: freepik.com

Традиційні методи зберігання, як, наприклад, у глині або в піску, також дозволяють зберегти буряк на довгий час. Глиняний розчин захищає коренеплоди від шкідників і гниття, а піщаний шар з додаванням солі створює оптимальні умови для тривалого зберігання.

Важливо також пам'ятати про вибір буряка для зберігання. Краще обирати овочі середнього розміру без видимих пошкоджень. Також не варто зберігати буряк разом із фруктами, які виділяють етилен, оскільки це може пришвидшити його псування.

Регулярна перевірка стану буряка допоможе вчасно виявити пошкодження та запобігти псуванню врожаю. Тому, вибравши правильний метод зберігання, ви зможете насолоджуватися свіжим буряком протягом усієї зими.

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