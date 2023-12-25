Буде сяяти весь будинок: як закріпити гірлянду та стінах та вікнах

Різдвяні та новорічні свята - це час, коли хочеться створити вдома атмосферу свята і затишку. Одним з найпростіших і найефективніших способів зробити є прикрашання будинку гірляндами.

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Про це пише glavred.info.

Однак, щоб гірлянди виглядали красиво і безпечно, їх потрібно правильно закріпити. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому:

Як закріпити гірлянду на стіні

Найпростіший і найпоширеніший спосіб - це використовувати скотч. Однак, цей спосіб не є найнадійнішим, оскільки скотч може не витримати вагу гірлянди.

Більш надійний спосіб - це використовувати спеціальні цвяшки для гірлянд. Цвяшки бувають різних розмірів і форм, тому ви можете вибрати ті, які найкраще підійдуть для вашої гірлянди.

Ще один варіант - це використовувати гачки на присосках. Цей спосіб є зручним і не пошкоджує стіни. Однак, важливо вибрати гачки, які витримують вагу гірлянди.

Як закріпити гірлянду на шторах

Для того, щоб прикріпити гірлянду до штор, можна використовувати шпильки або прищіпки. Шпильки потрібно вставляти в тканину акуратно, щоб не пошкодити її. Прищіпки можна використовувати для штор з важких тканин.

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Як закріпити гірлянду на вікнах

Найбільш поширений спосіб - це використовувати скотч. Однак, цей спосіб не є найкращим, оскільки скотч може залишати сліди на склі.

Більш безпечний спосіб - це використовувати гачки на присосках. Гачки можна розташувати в будь-якому місці на вікні.

Нагадаємо, ми вже писали, які новорічні прикраси не варто вішати на ялинку.

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