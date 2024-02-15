Боротьба зі слимаками може простою: лайфхак проти шкідників з тирсою, шкаралупою та гірчицею

Слимаки та равлики – це поширені шкідники, які можуть завдати значної шкоди вашому саду та городу. Існує безліч способів боротьби з цими шкідниками, але багато з них передбачають використання хімічних засобів, що може шкодити рослинам.

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На щастя, є й багато екологічних методів боротьби зі слимаками та равликами, пише Cape Cod Times. Зокрема, фахівці радять використати тирсу, яєчну шкаралупу та суху гірчицю.

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Як позбутися слимаків без хімії

Ось три простих та ефективних методи, які ви можете використовувати:

1. Тирса:

Розсипте тирсу навколо ваших рослин. Слимаки та равлики не люблять повзати по тирсі, тому це допоможе їм триматися подалі від ваших рослин. Оновлюйте тирсу після дощу або поливу.

2. Шкаралупа від яєць:

Подрібніть шкаралупу від яєць на дрібні шматочки. Розсипте шкаралупу навколо ваших рослин. Гострі краї шкаралупи пошкодять ніжні тіла слимаків та равликів, що змусить їх триматися подалі.

3. Гірчиця:

Змішайте столову ложку гірчиці з літром води. Помістіть розчин у пульверизатор. Обприскайте розчином ваші рослини. Гірчиця не шкідлива для рослин, але вона неприємна для слимаків та равликів. Можна сухою гірчицею посипати землю біля кущів та квітів. Це також зупинить слимаків, які повзтимуть об'їдати ваші рослини.

Ці методи є безпечними та ефективними способами боротьби зі слимаками та равликами.

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