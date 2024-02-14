'Більше смійтеся': як спалити зайвий жир, не відвідуючи тренажерної зали

Багато людей вважають, що для схуднення та спалювання жиру їм неодмінно потрібен абонемент у спортзал. Проте це не завжди так.

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Завдяки деяким простим змінам у вашому способі життя та режимі тренувань ви можете досягти своїх фітнес-цілей, не виходячи з дому, пише Health.

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Фахівці надали кілька порад, які допоможуть вам спалити жир без спортзалу:

1. Почніть день з фізичних вправ:

Дослідження показують, що ранкові тренування можуть допомогти вам спалити більше жиру, ніж заняття спортом пізніше вдень. Спробуйте 10-хвилинне тренування HIIT, яке містить нескладні рухи, такі як стрибки з присідань та випади.

2. Підіймайтеся сходами:

10-хвилинна перерва на роботі, щоб пройтися сходами, може покращити ваш склад тіла та зменшити жирові відкладення.

3. Танцюйте:

Танці протягом години можуть спалити від 200 до 600 калорій, а також зміцнити м'язи, зробити вас більш гнучкими та уповільнити старіння.

4. Виконуйте силові тренування:

Силові тренування спалюють калорії навіть після їх завершення. Виконуйте вправи з обтяженнями, які залучають багато м'язів, такі як альпінізм, віджимання та випади.

5. Робіть короткі, але інтенсивні тренування:

10 хвилин інтенсивних тренувань еквівалентні 20-30 хвилинам помірної інтенсивності.Навіть 5 хвилин інтенсивних тренувань можуть спалити калорії та покращити вашу кардіореспіраторну форму.

6. Їжте здорову їжу:

Вживайте різноманітні білки, які допомагають знизити апетит.Отримуйте достатньо клітковини, яка сприяє травленню та дає відчуття ситості.Замініть рафіновані зерна цільнозерновими, щоб прискорити метаболізм.Їжте багато фруктів, овочів, а також нежирні та знежирені молочні продукти.

7. Висипайтеся:

Дорослі повинні спати щонайменше 7 годин на добу. Уникайте на ніч увімкнених гаджетів, їжі та алкоголю.

8. Прогуляйтеся:

15-хвилинна прогулянка може спалити втричі більше калорій, ніж сидіння протягом такого ж часу. Прогулянка після їди також може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові.

9. Смійтеся:

10-15 хвилин сміху можуть спалити до 40 калорій.

10. Не сидіть на місці:

Під час перегляду фільмів вставайте, ходіть і метушіться. Лопатою розчистіть сніг на своєму й сусідському під'їзді.

Ви можете досягти своїх фітнес-цілей, не відвідуючи спортзал. Завдяки здоровому харчуванню, регулярним фізичним вправам та деяким простим змінам у вашому способі життя ви можете спалити жир та покращити загальний стан здоров'я.

Раніше персональний тренер Майкл Хемплін розповів, як схуднути без вправ та відвідування спорт-клубу.

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