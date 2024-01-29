Біологи сказали, яка рослина врятує людство у разі ядерної війни

У разі ядерної війни з тисячами боєголовок в атмосферу Землі потрапить близько 150 тераграмів сажі. Це може призвести до блокування сонячного світла протягом багатьох років, що призведе до глобального похолодання і голоду.

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Однак нове дослідження показує, що морські водорості можуть бути ключем до виживання людства в таких умовах, пише портал Phys.org.

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Міжнародна група науковців виявила, що водорості, такі як Gracilaria tikvahiae, мають достатню стійкість, щоб виживати й процвітати в океанах навіть після ядерної зими. Їхня модель зростання водоростей була побудована на даних про кліматичні умови в період ядерної зими.

Водорості можуть вижити в темряві, використовуючи запаси цукру, які вони накопичили під час денного світла. Вони також можуть витримувати низькі температури та високі концентрації солі.

Вчені стверджують, що інвестиції у створення ферм з вирощування морських водоростей можуть запобігти глобальному голоду у сценаріях, де сонячне світло різко скорочується.

"Морські водорості є універсальним джерелом їжі та енергії, яке може стати ключовим в умовах широкомасштабних катастроф, коли інші рослини стають дефіцитними", - йдеться у повідомленні.

Водорості є багатим джерелом білка, мінералів, вітамінів, незамінних амінокислот і жирних кислот. Вони також можуть використовуватися для виробництва біодизеля та інших видів відновлюваної енергії.

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