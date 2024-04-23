Бездоганний нюд: візажистка відкрила секрети вибору помади для кожного тону шкіри

Вибір ідеального нюдового відтінку для губ може стати справжнім викликом. Це завдання вимагає уваги до багатьох деталей, щоб гармонійно доповнити макіяж, який повинен бути майже не помітним.

Мелісса Джільотті, професіонал у сфері візажу, поділилася з виданням Body+Soul своїми рекомендаціями щодо вибору нюдової помади. Вона підкреслила, що до нюдових відтінків належать карамельні, персикові, приглушені рожеві, рожево-коричневі та більш насичені мокко та коричневі тони, які слід підбирати, виходячи з унікального природного кольору шкіри.

Для вибору ідеального кольору косметики, фахівець з макіяжу рекомендує спершу встановити тон вашої шкіри. Зверніть увагу на відтінок ваших вен, які просвічуються через шкіру. Венозний колір, що схиляється до фіолетового або синього, свідчить про холодний підтон шкіри, а зелений – про теплий. Якщо ж вени мають синьо-зелений колір, то ваша шкіра має нейтральний підтон.

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Виходячи з цього, вибирайте палітру помад, що відповідає вашому тону шкіри. Для осіб з холодним підтоном шкіри підійдуть помади рожевих і персикових кольорів. В той час як для теплого підтону шкіри ідеально підійдуть відтінки меду, карамелі, теракоти та абрикоса.

Мелісса радить: "Обирайте помаду на кілька тонів світлішу або темнішу за колір вашої шкіри, але уникайте ідентичного кольору". Помада, що збігається з тоном шкіри, може надати обличчю надмірної блідості.

Для доповнення помади, візажистка радить вибрати олівець або підводку на 3-4 тони темніші. Щоб уникнути застарілого вигляду, характерного для 90-х, вона пропонує акуратно розтушовувати край підводки за допомогою спеціального пензлика для губ перед нанесенням помади. Такий підхід дозволить створити образ, який буде водночас природнім та вишуканим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як візуально збільшити губи.

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