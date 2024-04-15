Як створити ідеальний макіяж: секрети бездоганного образу

Якісний макіяж – запорука гарного настрою на цілий день. UAportal розповідає про секрети ідеального мейкапу.

База під макіяж

Створення бездоганного макіяжу починається з підготовки шкіри. Скористайтеся базою або праймером, а потім нанесіть якісну тональну основу під колір шкіри. Важливо добре розтушувати засіб, особливо навколо підборіддя та лінії росту волосся.

Макіяж очей

Приділяти увагу макіяжу очей вкрай важливо. Щоб підкреслити їх, варто обирати правильні кольори, наприклад для зелених ідеально підійдуть всі коричневі відтінки, а для блакитних – фіолетові та рожеві.

Макіяж губ

Важливо правильно підібрати відтінок помади до тону шкіри і не боятися експериментувати з різними кольорами та текстурами. Якщо ви віддаєте перевагу більш природному вигляду, то використовуйте відтіночні бальзами, блиски або нюдові помади. Якщо любите червоний колір на губах, обов'язково скористайтесь контурним олівцем.

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Контурінг

Контурінг – чудова техніка аби підкреслити всі риси обличчя. Хайлайтер слід наносити на вилиці, надбрівні дуги, кінчик носа та на верхню губу. Скульптор або бронзер наносять на вилиці, лоб та лінію підборіддя. Обов'язково ретельно розтушовуйте пензликами або вологими спонжами.

Фіксація макіяжу

Спрей для закріплення макіяжу може допомогти йому триматися годинами, особливо для тих, у кого жирний тип шкіри. Також можна скористатися пудрою. Крім того, важливо пам'ятати, що не варто торкатися руками обличчя протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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