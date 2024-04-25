Без наслідків для талії: з чим варто їсти сало, щоб це не позначалося на фігурі

Високий вміст калорій у салі часто стає причиною для тих, хто прагне схуднути, виключити цей делікатес зі свого раціону. Проте, існують способи, які дозволяють вживати сало без шкоди для фігури.

Спочатку варто зосередитись на продуктах, з якими ви споживаєте сало. Віддавати перевагу хлібу та соусам не варто, оскільки це може негативно вплинути на вашу вагу, пише Ukr.Media.

Ідеальним доповненням до сала є свіжі овочі та трави. З ним сміло можна їсти огірки, томати, цибулю, кріп тощо. Важливо пам’ятати, що вони не повинні містити солі. Отже, уникайте посипання сіллю свіжих огірків чи вживання маринованих овочів.

Читайте також: Чому варто включити сало у свій раціон і як правильно його вживати

Це тому, що сало саме по собі вже містить достатньо солі, і додавання її до овочів може призвести до значних набряків наступного ранку. Це може додати зайві сантиметри не тільки на талії, але й по всьому тілу.

Якщо ви не можете обійтися без хліба, вибирайте продукт з цілісних зерен.

Не забувайте про важливість помірності у споживанні. Занадто велика кількість сала, а отже і калорій, може призвести до набору зайвої ваги, особливо якщо ви ще не позбулися попередніх кілограмів.

Рекомендована норма споживання продукту становить 30 грамів 3-4 рази на тиждень. Перевищення цієї норми може ускладнити вписування такої кількості калорій у ваш раціон без відчуття голоду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати на ринку або в магазині якісне сало.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!