Без плоті та зі зламаними кістками: в Іспанії знайшли моторошне ритуальне поховання віком 6000 років

Археологи з Іспанії опублікували результати дослідження останків стародавніх людей, виявлених у двох великих кам'яних гробницях. Ці поховання були зроблені 6000 років тому, в епоху неоліту. Майже з усіх мерців одразу після смерті було знято плоть, а їхні кістки були зламані. Вчені вважають, що це не було вбивство, а ознаки унікальних похоронних обрядів.

Відео дня

Про це пише Live Science.

У гробницях були знайдені кістки понад 20 чоловіків, жінок і дітей, а також крем'яні наконечники стріл, кістяні шила, кам'яні знаряддя і фрагменти кераміки. Аналіз останків показав, що у більшості з них були зламані кістки, а їхні скелети зазнали розчленування. Вчені дійшли висновку, що все це сталося відразу ж після смерті цих людей.

Кістки були зламані в різних місцях, зокрема на кистях рук. Також вчені виявили порізи на кістках, які свідчать про те, що з трупів за допомогою кам'яних інструментів знімали плоть.

Вчені припускають, що це є проявом похоронного обряду. Можливо, ті, хто ховав древніх людей у цих гробницях, хотіли, щоб трупи швидше розклалися. Але навіщо це було потрібно, поки складно сказати. Також існує версія, що деякі кістки живі люди використовували як похоронну реліквію або навіть поклонялися їм.

Існує також версія, що вчені могли стати свідками прояву похоронного канібалізму. У північно-західній Європі археологи раніше вже знаходили свідчення поїдання плоті трупів у людей, які жили в епоху верхнього палеоліту (35 000–10 000 років тому). Тобто така поведінка людей під час поховання могла мати місце. Характер переломів кісток певною мірою підтверджує цю версію, але вчені не повною мірою впевнені в прояві канібалізму.

Читайте також: У Китаї знайшли 2200-річну гробницю, наповнену старовинними артефактами (фото та відео)

За словами авторів дослідження, багато артефактів у гробницях можуть допомогти з'ясувати суть похоронних обрядів людей із неоліту, які жили на території сучасної Іспанії тисячі років тому.

Оскільки місць проживання людей епохи неоліту в Іспанії виявлено дуже мало, археологи не можуть точно сказати, як вони жили і чим займалися. Припускають, що місцеві жителі могли вести напівкочовий спосіб життя, водночас могли вирощувати врожай і займатися тваринництвом.

Наявність унікальних похоронних обрядів у неоліті Іспанії свідчить про те, що культура цих людей була багатогранною і розвиненою. Потім вчені планують вивчити подібні кістки з інших гробниць у цьому регіоні, що дасть змогу краще зрозуміти розмаїття похоронних обрядів людей із неоліту.

Нагадаємо, будинок сім’ї з Бельгії 50 років прикрашали різьблені камені з Помпеї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!