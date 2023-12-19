Вважали дешевим сувеніром: будинок сім’ї з Бельгії 50 років прикрашали різьблені камені з Помпеї

80-річний Рафаель де Теммерман і його 55-річний син Геерт розповіли, що в 1975 році під час подорожі до Італії вони купили сувенір у Помпеях. Мова йшла про кілька різьблених каменів із зображенням сцени. Сувенір прикрасив передпокій будинку в Герцелі, де проживала сім'я.

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Про це пише UPI.

Про те, що сувенір є справжнім артефактом, сім'я дізналася лише нещодавно. Геерт де Теммерман готувався до переїзду і вирішив провести оцінку предмета. Фахівці з Галло-римського музею в Тонгеріні, які відвідали будинок сім'ї, підтвердили, що це справжній помпейський артефакт, який був вкрадений у 1975 році.

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"Трохи дико думати, що туристи дивляться на копію, тоді як оригінал висів тут увесь цей час", - сказав Геерт де Теммерман.

Заступник мера Тонгерена з питань культури Ан Крістіаєнс заявив, що чиновники хочуть повернути артефакт в Італію. Геерт де Теммерман зазначив, що він готовий виконати вимоги влади, але сподівається на грошову компенсацію.

Помпеї було зруйновано внаслідок виверження Везувію 79 року. Сьогодні місто є археологічною пам'яткою, яка охороняється ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у Вісконсіні рибалки виявили корабель, який затонув у 19 столітті.

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