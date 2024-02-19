Без борошна та розпушувача: Як приготувати неймовірний ніжний торт "Невагомість"
Цей десерт вражає своєю простотою та вишуканим смаком. Вам знадобиться лише 4 інгредієнти та трохи більше години вільного часу, щоб приготувати ніжний та повітряний шоколадний торт без жодного грама борошна.
Торт "Невагомість" за рецептом з сайту "Господинька" – це чудовий десерт для будь-якого свята. Він нікого не залишить байдужим. Ви можете використовувати будь-який шоколад на ваш смак. Замість цукру можна використовувати цукрову пудру. Для більш насиченого смаку можна додати до крему какао-порошок.
Читайте також: Без борошна та яєць: простий рецепт запечених сирників
Інгредієнти:
Для коржа:
- 6 яєць кімнатної температури
- 120 г темного шоколаду
- 70 г цукру
Для крему:
- 500 мл вершків 33% (охолоджених)
- 50 г цукрової пудри
- Тертий шоколад для прикраси
Приготування:
Корж:
- Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці.
- Збийте жовтки з половиною цукрової пудри. Додайте розтоплений шоколад і продовжуйте збивати до однорідності.
- В окремій мисці збийте білки з дрібкою солі до стійкої піни, поступово додаючи цукор, що залишився.
- Акуратно з'єднайте білкову піну з шоколадною сумішшю, вимішуючи лопаткою круговими рухами зверху вниз.
- Розігрійте духовку до 180°C. Вилийте тісто на деко, застелене пергаментним папером. Розрівняйте і випікайте 15-18 хвилин. Не пересушіть корж!
- Дайте коржу охолонути, відокремте папір. Розріжте на 3-4 частини, залежно від бажаного розміру торта.
Крем:
- Збийте вершки на низьких обертах, поступово збільшуючи швидкість.
- Додайте цукрову пудру, коли вершки збільшаться в об'ємі. Продовжуйте збивати до стійких піків.
Збирання торта:
- Промажте остиглі коржі кремом.
- За бажанням, прикрасьте торт тертим шоколадом.
- Приберіть торт у холодильник для просочення на годину або більше.
Радимо також звернути увагу на рецепт восьми найсмачніших та простих закусок на шпажках.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!