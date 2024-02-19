Без борошна та розпушувача: Як приготувати неймовірний ніжний торт "Невагомість"

Цей десерт вражає своєю простотою та вишуканим смаком. Вам знадобиться лише 4 інгредієнти та трохи більше години вільного часу, щоб приготувати ніжний та повітряний шоколадний торт без жодного грама борошна.

Відео дня

Торт "Невагомість" за рецептом з сайту "Господинька" – це чудовий десерт для будь-якого свята. Він нікого не залишить байдужим. Ви можете використовувати будь-який шоколад на ваш смак. Замість цукру можна використовувати цукрову пудру. Для більш насиченого смаку можна додати до крему какао-порошок.

Читайте також: Без борошна та яєць: простий рецепт запечених сирників

Інгредієнти:

Для коржа:

6 яєць кімнатної температури

120 г темного шоколаду

70 г цукру

Для крему:

500 мл вершків 33% (охолоджених)

50 г цукрової пудри

Тертий шоколад для прикраси

Приготування:

Корж:

Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Збийте жовтки з половиною цукрової пудри. Додайте розтоплений шоколад і продовжуйте збивати до однорідності. В окремій мисці збийте білки з дрібкою солі до стійкої піни, поступово додаючи цукор, що залишився. Акуратно з'єднайте білкову піну з шоколадною сумішшю, вимішуючи лопаткою круговими рухами зверху вниз. Розігрійте духовку до 180°C. Вилийте тісто на деко, застелене пергаментним папером. Розрівняйте і випікайте 15-18 хвилин. Не пересушіть корж! Дайте коржу охолонути, відокремте папір. Розріжте на 3-4 частини, залежно від бажаного розміру торта.

Крем:

Збийте вершки на низьких обертах, поступово збільшуючи швидкість. Додайте цукрову пудру, коли вершки збільшаться в об'ємі. Продовжуйте збивати до стійких піків.

Збирання торта:

Промажте остиглі коржі кремом. За бажанням, прикрасьте торт тертим шоколадом. Приберіть торт у холодильник для просочення на годину або більше.

Радимо також звернути увагу на рецепт восьми найсмачніших та простих закусок на шпажках.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!