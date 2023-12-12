Невмирущі: Названо 5 найбільш невибагливих кімнатних рослин
Якщо ви мрієте про красиві домашні квіти, але маєте обмежений час для догляду за ними, спробуйте обрати рослини з нашого списку, які чудово себе почувають навіть без надмірного догляду.
Кімнатні рослини можуть не лише підняти ваш настрій та очистити повітря, але й стати чудовим естетичним доповненням до вашої домівки, не вимагаючи великої уваги. На сайті Express.co.uk, склали список кімнатних рослин, які досить стійкі і відмінно ростуть при мінімальному догляді.
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- Мирна лілія: Ця рослина, найпопулярніша серед кімнатних, дуже стійка і може цвісти при низькому освітленні. Вона потребує обмеженого поливу, особливо взимку, та важливо періодично перевіряти вологість ґрунту.
- Хлорофітум: Рослина, яку можна забути про її існування. Забезпечте достатнє сонячне світло та добре дренований ґрунт, поливайте лише тоді, коли вона виглядає сухою. Відмінно підходить для тих, хто хоче щось не вибагливе.
- Грошове дерево: Це дуже невибаглива кімнатна рослина, яку легко доглядати, і вона не потребує особливої уваги. Регулярний полив раз на тиждень та помірне сонячне світло – все, що їй потрібно.
- Алое вера: Популярна рослина, яку легко доглядати. Вона не вимагає багато води, і для її виживання досить невеликої кількості вологи.
- Потос (диявольський плющ): Ця рослина може вижити в умовах слабкого освітлення та потребує мінімального поливу. Вона володіє неглибокою кореневою системою, тому взимку потрібно поливати її рідше.
Обирайте рослини, які вам подобаються та відповідають умовам вашого будинку, і насолоджуйтеся їхньою природною красою без зайвого турбування.
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