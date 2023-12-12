Невмирущі: Названо 5 найбільш невибагливих кімнатних рослин

Якщо ви мрієте про красиві домашні квіти, але маєте обмежений час для догляду за ними, спробуйте обрати рослини з нашого списку, які чудово себе почувають навіть без надмірного догляду.

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Кімнатні рослини можуть не лише підняти ваш настрій та очистити повітря, але й стати чудовим естетичним доповненням до вашої домівки, не вимагаючи великої уваги. На сайті Express.co.uk, склали список кімнатних рослин, які досить стійкі і відмінно ростуть при мінімальному догляді.

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Мирна лілія: Ця рослина, найпопулярніша серед кімнатних, дуже стійка і може цвісти при низькому освітленні. Вона потребує обмеженого поливу, особливо взимку, та важливо періодично перевіряти вологість ґрунту. Хлорофітум: Рослина, яку можна забути про її існування. Забезпечте достатнє сонячне світло та добре дренований ґрунт, поливайте лише тоді, коли вона виглядає сухою. Відмінно підходить для тих, хто хоче щось не вибагливе. Грошове дерево: Це дуже невибаглива кімнатна рослина, яку легко доглядати, і вона не потребує особливої уваги. Регулярний полив раз на тиждень та помірне сонячне світло – все, що їй потрібно. Алое вера: Популярна рослина, яку легко доглядати. Вона не вимагає багато води, і для її виживання досить невеликої кількості вологи. Потос (диявольський плющ): Ця рослина може вижити в умовах слабкого освітлення та потребує мінімального поливу. Вона володіє неглибокою кореневою системою, тому взимку потрібно поливати її рідше.

Обирайте рослини, які вам подобаються та відповідають умовам вашого будинку, і насолоджуйтеся їхньою природною красою без зайвого турбування.

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