Бабусин рецепт: Як приготувати конвертики з листкового тіста з різними начинками

Конвертики з листкового тіста з м’ясною начинкою – це смачна і проста в приготуванні випічка, яка ідеально підходить для сімейного обіду або вечері.

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Рецептом поділились у виданні "Одна хвилина". Для приготування тіста можна використовувати як звичайне борошно, так і листкове. Для начинки можна використовувати будь-яке м’ясо, яке вам подобається. Щоб конвертики були більш соковитими, додайте в начинку дрібно нарізану капусту або гриби. Перед випіканням конверти можна змастити не тільки збитим жовтком, але і сметаною або йогуртом.

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Інгредієнти

Для тіста:

Вода - 200 мл



Сіль - 1/2 ч. ложки



Борошно - 400 г

Для начинки:

М’ясо - 400 г



Цибуля - 350 г



Сіль - 1/2 ч. ложки



Чорний мелений перець - 1/2 ч. ложки



Рослинна олія - 50 г

Приготування

Приготуйте тісто. У глибокій мисці змішайте воду і сіль, додайте борошно і замісіть тісто. Залиште тісто в теплому місці на 10-15 хвилин. Приготуйте начинку. Наріжте м’ясо на дрібні кубики, цибулю – на півкільця. Обсмажте м’ясо і цибулю на рослинній олії до готовності. Додайте сіль, перець і інші приправи за смаком. Розкачайте тісто в тонкий пласт. Розріжте пласт на квадрати. На кожен квадрат викладіть начинку і сформуйте конверти. Викладіть конверти на деко, застелене пергаментом. Змастіть конверти збитим жовтком з молоком і посипте насінням за бажанням. Випікайте конверти в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.

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