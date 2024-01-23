Бабусин рецепт: Як приготувати конвертики з листкового тіста з різними начинками
Конвертики з листкового тіста з м’ясною начинкою – це смачна і проста в приготуванні випічка, яка ідеально підходить для сімейного обіду або вечері.
Рецептом поділились у виданні "Одна хвилина". Для приготування тіста можна використовувати як звичайне борошно, так і листкове. Для начинки можна використовувати будь-яке м’ясо, яке вам подобається. Щоб конвертики були більш соковитими, додайте в начинку дрібно нарізану капусту або гриби. Перед випіканням конверти можна змастити не тільки збитим жовтком, але і сметаною або йогуртом.
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Інгредієнти
- Для тіста:
- Вода - 200 мл
- Сіль - 1/2 ч. ложки
- Борошно - 400 г
- Для начинки:
- М’ясо - 400 г
- Цибуля - 350 г
- Сіль - 1/2 ч. ложки
- Чорний мелений перець - 1/2 ч. ложки
- Рослинна олія - 50 г
Приготування
- Приготуйте тісто. У глибокій мисці змішайте воду і сіль, додайте борошно і замісіть тісто. Залиште тісто в теплому місці на 10-15 хвилин.
- Приготуйте начинку. Наріжте м’ясо на дрібні кубики, цибулю – на півкільця. Обсмажте м’ясо і цибулю на рослинній олії до готовності. Додайте сіль, перець і інші приправи за смаком.
- Розкачайте тісто в тонкий пласт. Розріжте пласт на квадрати.
- На кожен квадрат викладіть начинку і сформуйте конверти.
- Викладіть конверти на деко, застелене пергаментом. Змастіть конверти збитим жовтком з молоком і посипте насінням за бажанням.
- Випікайте конверти в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.
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