Бабуся пояснила, як дешево та швидко повернути рушникам м'якість після прання

Часто після прання рушники стають жорсткими та твердими. Бабуся з Аляски пояснила, що так стається, коли люди додають занадто багато миючого засобу в пральну машину.

Відео дня

Миючий засіб накопичується й зависає у волокнах, тому потрібно позбутися цих залишків. Однак є дешевий засіб, який допоможе знову зробити рушники м'якими, повідомляє Express.co.uk.

Візьміть білий оцет і налийте одну чашку рідини в барабан пральної машинки. Бабуся уточнила, що не потрібно додавати жодних мийних засобів чи чогось іншого.

Читайте також: Як відмити кришталевий сервіз: 3 лайфхаки від досвідчених господинь

Цикл прання має бути на високій потужності та з гарячою водою, тому цикл прання має бути найдовший. Вона сказала, що цей тип циклу прання допоможе змити весь зайвий миючий засіб, що прилип до волокон рушника.

Нагадаємо, ми розповіли, як відмити наліт на посуді за допомогою порошку, приготованого вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!