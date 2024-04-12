Авіатори, "черепахи" та квадратні: які моделі окулярів будуть в тренді у 2024 році
Сонцезахисні окуляри – це не тільки стильні аксесуари, а й захист для очей. Під час вибору окулярів, варто звертати увагу на моделі, які захищають очі від ультрафіолетового випромінювання.Тому, при виборі окулярів , варто дотримуватися деяких правил:
- Звертати увагу на рівень захисту.
- Вибрати оправу.
- Підібрати ступінь затемнення.
- Знайти форму, яка пасує та підкреслює риси обличчя.
А про модні моделі розповість Радіотрек.
Читайте також: Які сумки будуть в моді у 2024 році: стилісти назвали 6 трендових моделей
Черепахова оправа:
Стиль офісної сирени та елегантної бібліотекарки не здає позицій! Цього сезону дизайнери пропонують не лише класичні чорні, але й окуляри в черепаховій оправі.
Авіатори:
Ця модель майже завжди актуальна. Навесні-влітку 2024 року обирайте авіатори з пластиковою оправою та сірими або тепло-коричневими скельцями. Станьте зіркою міського стилю!
Квадратні окуляри:
Злегка заокруглені краї, ретро-нотки 60-х або 2000-х – ось рецепт модних квадратних окулярів 2024 року.
"Котячі очі":
Мінімалізм і стриманість – ось ключові характеристики цієї моделі. "Котячі очі" 2024 року лаконічно доповнять будь-який образ.
Футуристичні окуляри:
Великі, майже на половину обличчя, схожі на лижні або лабораторні – футуристичні окуляри не залишать вас непоміченими. Обирайте світлі оправи та помаранчеві або прозорі скельця.
Нагадаємо, стилісти назвали тренди весни-2024.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!