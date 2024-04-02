ukr
русский
Рецепти

Автентична українська "ябчанка": як приготувати лемківську зупу

Ігор Романько

Як зробити ябчанку

Хочете спробувати щось новеньке та незвичайне? Тоді приготуйте лемківську ябчанку – солодкий холодний десерт, який ідеально підходить для літньої спеки.

Лемки – це українці, які живуть у Карпатських Бескидах. Їхня кухня багата на цікаві та оригінальні страви, ябчанка – одна з них. Цей десерт готується з яблук, сметани, борошна та цукру. За бажанням можна додати корицю та ванільний цукор. Рецептом поділились на сайті shuba.

Читайте також: Пряне та ароматне: як зробити варення з яблук за 5 хвилин

Інгредієнти:

  • Яблука – 700 г
  • Вода – 300 мл
  • Борошно – 30 г
  • Сметана – 130 г
  • Кориця мелена – за смаком
  • Цукор – за смаком

Приготування:

  1. Вимийте яблука, очистіть їх від шкірки та серцевини. Наріжте яблука скибочками та складіть у каструлю з водою.
  2. Відваріть яблука на середньому вогні до м'якості.
  3. Розімніть яблука товкачем.
  4. Візьміть 1/3 ополоника яблучного відвару, влийте в миску зі сметаною, додайте борошно та перемішайте.
  5. Вилийте суміш у каструлю з яблуками, ще раз перемішайте.
  6. Коли ябчанка закипить, додайте цукор та ванільний цукор. За бажанням можна також додати мелену корицю.
  7. Охолодіть ябчанку та подавайте до столу.

Смачного!

Порада:

  • Замість яблук можна використовувати груші або сливи.
  • Для більш насиченого смаку ябчанку можна зварити на молоці.
  • Ябчанку можна подавати з вершками або морозивом.

Раніше UAportal розповідав про смачний рецепт, за яким можна приготувати курку по-китайськи

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептиРецепт