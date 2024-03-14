Астрономи спрогнозували, коли астероїд 'Бог Хаосу' вдарить по Землі (відео)

Астероїд Апофіс, який колись вважався найнебезпечнішим для Землі, не вдарить нас у 2029 році. Проте, нове дослідження показує, що ймовірність його зіткнення з нашою планетою в майбутньому не можна повністю виключати.

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У 2029 році Апофіс наблизиться до Землі на 40 000 кілометрів. Це значно ближче, ніж орбіта геостаціонарних супутників. Його траєкторія буде відхилена силою тяжіння Землі, що може призвести до незначних змін в його орбіті, пише IFLScience.

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Вчені проаналізували траєкторії 1,3 мільйона відомих астероїдів у Сонячній системі, щоб оцінити ймовірність зіткнення одного з них з Апофісом. На щастя, дослідження показало, що протягом наступних кількох років таких зіткнень не очікується.

Однак, дослідники зазначають, що ризик зіткнення Апофіса з Землею в майбутньому все ще існує. Невелике відхилення його орбіти внаслідок зіткнення з іншим астероїдом може призвести до того, що він стане небезпечним для нашої планети.

Зараз НАСА веде місію OSIRIS-APEX, яка дослідить Апофіс. Ця місія допоможе вченим краще зрозуміти його характеристики та склад, а також оцінити ризик його зіткнення з Землею.

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