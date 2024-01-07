Ароматний та хрусткий: рецепт віденського шніцелю

Віденський шніцель — це популярна австрійська страва, яка робиться з тонкого відбитого шматка телятини, панірованого в сухарях і смаженого у фритюрі. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти

4 шматки телятини

2 яйця

2 столові ложки молока

50 грамів пшеничного борошна

100 грамів панірувальних сухарів

4 столові ложки соняшникової олії

Гілочка петрушки

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Приготування

М'ясо промийте, обсушіть і відбийте до товщини 0,5 см. Яйця збийте в мисці з молоком, посоліть і поперчіть. У дві тарілки насипте борошно і панірувальні сухарі. Шніцелі обваляйте в борошні, потім вмочіть в яйця і запаніруйте в сухарях. Обсмажте шніцелі на розігрітій з олією сковороді по 3 хвилини з кожного боку. Перекладіть на паперовий рушник, щоб він всотав зайвий жир. Подавайте віденські шніцелі гарячими, прикрасивши зеленню петрушки.

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