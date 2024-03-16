Археологи знайшли у Британії безносу голову ''прекрасної римської жінки'' (фото)

У Великій Британії під час будівництва автостоянки на території парковки Burghley House було зроблено дивовижне археологічне відкриття - виявлено римську мармурову статую жіночої голови, яка датується першим або другим століттям нашої ери.

Відео дня

Оператор механічного землекопа Грег Кроулі випадково натрапив на цей артефакт, використовуючи екскаватор на будівельному майданчику. Виявлення римської скульптури стало справжньою сенсацією, оскільки голову статуї знайшли у відмінному стані. Через два тижні було виявлено також мармурове погруддя, до якого колись кріпилася голова, повідомляється на сайті Burghley House.

Також вас може зацікавити: У Мілані археологи знайшли тіло юнака, який "помер однією з найжахливіших смертей за всю історію"

Предмет виявився дуже цікавим не лише з археологічного погляду, а й з думки історії мистецтва. Зокрема, знайдений залізний шпиль у мармуровій голові, який, ймовірно, був доданий у 18 столітті, свідчить про те, що скульптура може бути частиною колишнього античного бюста або постаменту.

Поки залишається деяка таємниця стосовно того, як саме цей артефакт потрапив під землю та скільки часу він там знаходився до того, як був виявлений. Різні теорії відзначаються від можливої крадіжки до припущень про випадкове залягання під землею.

Відкриття римської статуї у Великобританії стало не лише важливою археологічною знахідкою, а й можливістю для дослідження історії та культури Римської імперії, що продовжує викликати зацікавленість вчених та громадськість.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!