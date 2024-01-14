Археологи виявили стародавні міста, приховані в еквадорській Амазонії (фото)

Археологи виявили сліди 2500-річних міст у тропічних лісах Амазонки у Еквадорі. Знахідку вдалося зробити використовуючи технологію лазерного сканування.

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У комплекті зі складною мережею сільськогосподарських угідь і доріг, відкриття є найстарішим і найбільшим у своєму роді в регіоні. Про це повідомляє Smithsonian Magazine.

Розташована в долині Упано в Еквадорі, щільна система доіспанських структур лежить у східних передгір’ях гір Анд. Стародавні міські центри виявили лише після використання технологію дистанційного зондування, яка досліджує ландшафт за допомогою лазерів.

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Охоплюючи приблизно 300 квадратних кілометрів, зображення з лідарного дослідження показали ландшафт, повний організованої людської діяльності. Це включало понад 6000 прямокутних земляних платформ, а також сільськогосподарські тераси та дренажні системи.

Дослідники кажуть, що ці споруди утворили принаймні 15 окремих поселень, які були з’єднані системою широких прямих доріг. Комплекс, ймовірно, був зайнятий людьми з культур Кіламопе та Упано приблизно з 500 року до нашої ери до 300–600 років нашої ери.

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