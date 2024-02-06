Археологи знайшли у Польщі середньовічний артефакт: тепер відомо, яке взуття у давнину носили діти (фото)

Під час розкопок у Тикоціні (Підляське воєводство) археологи Підляського музею виявили унікальне дитяче шкіряне взуття пізнього середньовіччя. Ця знахідка датована XIV-XV століттями й наразі експонується в Підляському музеї в Білостоці.

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Взуття виготовлене для маленької дитячої ніжки. Верхня частина, що сягає вище щиколотки, зав'язується ремінцем. За даними музею, верх взуття виготовлений зі шкіри оленя, а підошва зі злегка загостреним носком – з товстої волової шкіри.

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"Це унікальна пам'ятка", – підкреслюють в музеї. У відділі археології є лише два цілих черевики, обидва знайдені під час розкопок у Тикоціні.

Збереження черевика стало можливим завдяки "шару гумусу, насиченого вологою з обмеженим доступом кисню і великою кількістю уламків деревини, що містять дубильні речовини". Цей шар, ймовірно, виник в результаті спроби осушити територію, яка була вкрита тріскою та залишками обробки деревини.

"Можливо, для цього також викидали обрізки шкіри та зношені або пошкоджені речі з цієї сировини, яка також добре вбирала вологу. Серед них і дитяче взуття", – розповіли в музеї.

Знайдене дитяче взуття дає цінну інформацію про життя людей у ​​пізньому середньовіччі, а також про тогочасні технології виготовлення взуття.

Нагадаємо, археологи знайшли скам'янілості рідкісного дерева, що росло на Землі 350 млн років тому.

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