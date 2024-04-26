Агрономи розповіли, чому чорніє цвіт полуниці та як з цим боротися

Часто садівники зіштовхуються з проблемою потемніння квіток полуниці на грядках. Це явище може викликати розпач та занепокоєння.

Далеко не всі знають причини цієї неприємної зміни. Проте, агрономи пояснюють, чому виникає почорніння на квітах ягоди, пише Ukr.Media.

Чому у полуниці чорніють квітки та які методи боротьбі існують

Інфекційні захворювання

Часто інфекції стають причиною появи плям та потемніння на листках рослин. Щоб розв'язати цю проблему, рекомендується обрізати пошкоджені ділянки та застосовувати спеціальні препарати для боротьби з інфекційними.

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Зайва вологість

Перезволоження може спричинити гниття коренів та розвиток захворювань у кущів полуниці, що негативно впливає на цвітіння. Вирішенням може стати корегування режиму поливу.

Дефіцит поживних речовин

Полуниця, як і будь-яка інша рослина, потребує регулярного підживлення. Використання добрив, багатих на залізо, магній та азот, допоможе уникнути потемніння листя.

Погані погодні умови

Сильні дощі та висока вологість можуть негативно позначитися на стані кущів полуниці.

Щоб уникнути цих проблем, рекомендується використовувати захисні укриття для рослин.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як правильно висаджувати полуницю.

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