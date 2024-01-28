А-ля пана-кота: рецепт молочного киселю

Цей десерт - аналог італійської пана-коти. Він такий же ніжний та молочний, але має український колорит. Спробуйте приготувати з нами. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти

Молоко 3,2% - 3 склянки

Цукор - 1,5 ст. л.

Крохмаль картопляний - 2 ст. л.

Цукор ванільний - 1 ч. л.

Ягоди - за бажанням

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Приготування

У глибокій каструлі нагрійте 2 склянки молока до кипіння. Додайте цукор і перемішайте до повного розчинення. У 1 склянці молока розчиніть крохмаль. Влийте розчинений крохмаль в каструлю тонкою цівкою, постійно помішуючи. Варіть кисіль на маленькому вогні, помішуючи, протягом 5 хвилин. Розлийте кисіль у формочки та поставте в холодильник на 1 годину. Подавайте охолодженим, прикрасивши за бажанням ягодами або варенням.

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