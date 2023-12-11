10 найкращих новорічних суконь, щоб зустріти 2024 рік стильно

Перш ніж офіційно попрощатися з 2023 роком, ви можете відсвяткувати минулий рік, одночасно ведучи зворотний відлік до 2024. Готуючись до новорічних вечірок або прохолодних зустрічей вдома з друзями та сім’єю, сидячи перед телевізором з вином, не забудьте поєднати свято з найкращою новорічною сукнею.

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Незалежно від того, чи шукаєте ви блискучі, міні- чи максісукні, ці образи обов’язково зроблять акцент на вас та новому році. Про це пише Billboard.

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Обирайте новорічну сукню, покладаючись на ваші смаки та вподобання. Але в трендах цього року буде багато блискіток і бахроми.

Незалежно від того, чи хочете ви виглядати гламурно у золотих паєтках, чи спробуєте щось більш універсальне, як-от м’ятий оксамитовий образ, пропонуємо поглянути на деякі з найпопулярніших новорічних суконь.

1. Срібляста сукня на одне плече

Зробіть так, щоб "усе мерехтіло"! Для цього ідеально підійде срібляста сукня з одним плечем і рюшами, які ви можете піднімати або опускати на свій смак.

2. Золота сукня-футляр

3. Оксамитова коктейльна мінісукня

Оксамитову сукню з вирізом можна вдало доповнити аксесуарами, рюши додають ніжності та вишуканості образу.

4. Плісирована мінісукня-футболка

Популярна плісирована мінісукня досить текстурна і стильна, яка виділить вас на вечірці.

5. Мінісукня зі сріблястими паєтками і довгим рукавом

Така сукня дозволить вам не замерзнути у холод. Також вона чудово поєднуватиметься з довгими чобітьми.

6. Сукня з рюшами та горловиною

Еластична оксамитова сукня підкреслить ваші форми та буде комфортною, а ваші рухи не будуть скуті. Довжина – максі, а тако розріз внизу.

7. Сукня-гойдалка із м’ятого оксамиту в складку

Спідниця виробу має фігурний крій, який ідеально підходить для кружляння та танців. У милому золотому відтінку вона пасуватиме до вашого шампанського.

8. Облягаюча сукня з квадратним вирізом і сіткою

Така сукня вдало поєднається з аксесуарами та обов'язково сумкою унікальною форми. Можна обирати кольори, які вам довподоби.

9. Ніжна рожева сукня на бретельках

Ця оксамитова сукня поєднує в собі шик і елегантність завдяки ніжно-рожевому матеріалу, прикрашеному сріблястим блискучим подолом і ремінцями. Її можна одягати окремо, або ж на водолазку, чи сорочку.

10. Сукня-светр з паєтками

Така сукня – чудовий вибір для святкування Нового року. Виріб має мініатюрну довжину з прикрасами на плечах для додаткового стилю та комфорту.

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