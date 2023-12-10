Фахівці назвали п'ять порад, як зберегти ялинку свіжою до Нового року

Новорічні ялинки з’являться в домівках по всій країні. Однак чимало людей не знають, як доглядати за деревом, щоб воно залишалося свіжим якомога довше.

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Кріс Боннетт, засновник Gardening Express дав п'ять основних порад, які допоможуть краще доглядати за новорічною хвоєю. Про це повідомляє Express.co.uk.

Купіть здорове дерево

Найкращий спосіб довше зберегти ваше дерево здоровим – вибрати те, яке вже в хорошому стані. Щоб перевірити, наскільки здорове дерево, спробуйте провести руками по гілках, щоб переконатися, що голки не осипаються.

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Тримайте ялинку подалі від тепла та світла

Не ставте ялинку занадто близько до каміна або радіаторів, оскільки це призведе до того, що дерево швидше засохне. Кріс рекомендував поставити його десь, де воно матиме кілька годин природного світла щодня.

Вибирайте світлодіодні лампочки

Звичайне освітлення виділяє багато тепла, яке, як відомо, може висушити дерево. Якщо ви встановлюєте лампочки на своєму дереві, подумайте про світлодіодні лампочки.

Обріжте нижню частину дерева

Купуючи ялинку, продавець вже має зрізати її нижню частину. Однак перед тим, як поставити дерево вдома, варто ще раз порізати його. На дні стовбура після першої обрізки утвориться сік, щоб залікувати рану дерева. Ще раз підрівнявши його перед тим, як поставити у воду, ви усунете це.

Щодня перевіряйте рівень води

За перші пару тижнів дерево може випити до кількох літрів. Новорічні ялинки зазвичай споживають близько одного-двох літрів води на день, тому переконайтеся, що ви стежите за рівнем води.

Нагадаємо, ми вже писали, яку ялинку не варто обирати.

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