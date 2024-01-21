10 гривень і ви в безпеці: найлегший спосіб зробити взуття неслизьким

Узимку на вулиці важливо не перехолонути, тому потрібно обирати якісне зимове взуття, у якому ваші ноги будуть у теплі.

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Фахівці з kosha.co зауважують, що тепло є обов’язковим для вашого вибору одягу взимку. Ця особливість повинна бути обов’язковою для вашого зимового взуття.

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Зокрема, ви повинні переконатися, що ваше взуття витримує низьку температуру та має всередині хороший підкладковий матеріал.

На зиму варто купувати взуття, яке має просту структуру. Важлива й повітропроникність вашого зимового взуття – це є вирішальним фактором, на який варто звернути увагу. Інакше ви ризикуєте заразитися інфекціями.

Варто обирати взуття з гумовою підошвою – вона слугуватиме для гарного зчеплення.

А ще ваше зимове взуття має бути водонепроникним та добре підтримувати щиколотку – це запобігає будь-яким травмам, спричиненим протягом тривалого часу після носіння черевиків.

А якщо ваше зимове взуття наче ковзани, можна завдяки простим трюкам зробити його неслизьким.

Клей та пісок: Нанесіть суперклей на підошву і притисніть до піску. Або ж виріжте шматочки наждачки й приклейте до підошви біля носка та п'яти.

Капронова панчоха: візьміть будь-яку капронову панчоху й перед виходом на вулицю натягніть поверх взуття. Таким чином ви убезпечите себе від падіння.

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