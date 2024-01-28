№1 для перекусу після тренування: Дієтологи назвали корисний фрукт, який варто взяти в зал

Після виснажливого тренування немає нічого кращого, ніж потішити себе смачною та корисною закускою.Який же фрукт найкраще підходить для перекусу після тренування? Відповідь проста: банан. Чому саме банан?

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Банан – це чудовий фрукт для перекусу після тренування, пише портал Eat This. Він багатий на вуглеводи, калій, антиоксиданти, а також зручний у транспортуванні та вживанні.

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Додайте банани до свого раціону, щоб підтримувати оптимальний рівень енергії, відновлювати м'язи та покращувати загальне самопочуття після тренувань.

1. Швидке джерело енергії:

Банани багаті на вуглеводи, представлені природними цукрами, такими як сахароза, фруктоза та глюкоза. Ці цукри швидко засвоюються організмом, забезпечуючи його необхідною енергією для відновлення після тренування.

2. Поповнення калію:

Банани – одне з найкращих джерел калію, який відіграє важливу роль у підтримці водного балансу, регуляції м'язових скорочень та передачі нервових імпульсів. Фізичні вправи, особливо ті, що супроводжуються рясним потовиділенням, можуть призвести до втрати калію. Вживання бананів допомагає відновити рівень цього електроліту.

3. Зменшення м'язових спазмів:

Калій, що міститься в бананах, також допомагає знизити ризик виникнення м'язових спазмів, особливо після інтенсивних тренувань.

4. Природні антиоксиданти:

Банани багаті на природні антиоксиданти, такі як дофамін і вітамін С. Ці сполуки допомагають нейтралізувати вільні радикали, що утворюються в організмі під час тренувань, і запобігти окислювальному стресу.

5. Зручність:

Банани це зручна та не потребує приготування закуска. Це робить їх ідеальним вибором для тих, хто шукає швидкий і простий перекус після тренування.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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