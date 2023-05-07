П'ять найкращих фільмів про зомбі: буде смішно та страшно

UAportal підготував огляд п'ять кращих фільмів про зомбі, випущених у період з 2002 по 2008 рік, щоб наголосити на їхньому унікальному погляді на жанр зомбі.

28 днів по тому

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Зомбі, Постапокаліптика

Країна: Велика Британія

Тривалість: 113 хвилин

Рік: 2002

Продюсер: Ендрю Макдональд

11 перемог та 28 номінацій, включаючи BAFTA за кращий монтаж та найкращий звук.

Після того, як у лабораторії був випущений дуже заразний вірус, Джим (Кілліан Мерфі), прокинувшись від коми, виявляє, що світ поринув у хаос. Більшість населення перетворилася на жорстоких, пожираючих тіло зомбі, і Джим повинен об'єднатися з іншими тими, хто вижив, щоб знайти безпечне місце і вибратися з міста.

Світанок мерців

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Зомбі

Країна: США, Канада, Японія, Франція

Тривалість: 101 хвилина

Рік: 2004

Продюсер: Річард П. Рубінштейн

4 перемоги та 16 номінацій, включаючи премію "Сатурн" за найкращий фільм жахів та премію "Хьюго" за найкращу драматичну виставу.

У цьому ремейку класичного фільму 1978 року група тих, хто вижив, ховається в торговому центрі під час спалаху зомбі. У міру того, як минають дні, у групі наростає напруга, і вони повинні боротися за те, щоб залишитися живими і залишити торговий центр до того, як його заполонять зомбі.

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Зомбі на ім'я Шон

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Зомбі, Комедія

Країна: Велика Британія, Франція

Тривалість: 99 хвилин

Рік: 2004

Продюсер: Ніра Парк

13 перемог та 20 номінацій, включаючи BAFTA за найкращий сценарій та Saturn Award за найкращий фільм жахів.

Шон (Саймон Пегг) – безідейний торговець, який якось прокидається і виявляє, що світ захоплений зомбі. За допомогою свого найкращого друга Еда (Нік Фрост) Шон повинен врятувати свою дівчину і свою матір і врятуватися, борючись із ордами нежиті.

Земля мертвих

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Зомбі

Країна: США, Канада, Франція

Тривалість: 93 хвилини

Рік: 2005

Продюсер: Марк Кантон

2 перемоги та 8 номінацій, включаючи Saturn Award за найкраще спеціальне видання на DVD та Fright Meter Award за найкращий грим.

У світі, де мертві повстали і захопили планету, група тих, хто вижив, живе в оточеному стінами місті, яким править багатий і могутній Кауфман (Денніс Хоппер). Коли група повстанців загрожує порушити тендітний баланс влади, Кауфман посилає своїх найманців розібратися з ними, що призводить до кривавої битви між живими та мертвими.

Мертв'ячка

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Зомбі, Жахи

Країна: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік: 2008

Продюсер: Трент Хаага

1 перемога та 4 номінації, включаючи нагороду Fright Meter за найкращу жіночу роль та нагороду Screamfest за найкращу операторську роботу.

Два старшокласники, Ріккі (Шило Фернандес) та Джей Ті (Ноа Сеган), виявляють прикуту дівчинку в покинутому притулку. Дівчина виявляється мертвою, і двоє хлопчиків стають одержимі нею, ховаючи її та використовуючи у своїх збочених цілях. Оскільки їхні дії стають дедалі тривожнішими, ситуація виходить з-під контролю, що призводить до жорстокої та кривавої конфронтації.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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