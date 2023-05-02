Найкращі фільми про супергероїв, які визначили 2010-і роки

Фільми про супергероїв були основним елементом Голлівуду протягом десятиліть, але 2010-ті роки ознаменувалися сплеском популярності цього жанру. UAportal підготував список із п'яти фільмів про супергероїв, які визначили це десятиліття та підкорили глядачів по всьому світу.

Месники

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Супергеройський

Країна: США

Тривалість: 2год 23хв

Рік: 2012

Продюсер: Кевін Фейдж

Нагороди: Фільм "Месники" був номінований на премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти у 2013 році.

У "Месниках" зібралася група легендарних супергероїв Marvel, включаючи Залізну людину, Капітана Америку, Тора та Халка, щоб врятувати світ від злого Локі та його армії інопланетних загарбників. Насичений бойовиками фільм із приголомшливими спецефектами, епічними битвами та відмінним почуттям гумору тримає глядачів у напрузі від початку до кінця.

Темний лицар: Відродження легенди

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Супергеройський

Країна: США

Тривалість: 2год 44хв

Рік: 2012

Продюсер: Крістофер Нолан

Фільм "Темний лицар: Відродження легенди" був номінований на премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти у 2013 році.

У заключній частині трилогії Крістофера Нолана "Темний лицар" Бетмен стикається з найбільшим випробуванням, коли лиходій Бейн захоплює Готем-сіті. За допомогою Селіни Кайл та офіцера поліції Джона Блейка Бетмен бореться з Бейном, щоб врятувати місто та його мешканців.

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Вартові Галактики

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Супергеройський / Науково-фантастичний

Країна: США

Тривалість: 2год 1хв

Рік: 2014

Продюсер: Кевін Фейдж

Фільм "Вартові Галактики" отримав премію "Оскар" за найкращий грим та зачіску у 2015 році.

Фільм "Вартові Галактики" розповідає про пригоди групи міжгалактичних невдах, серед яких людина Пітер Квілл, зеленошкіра Гамора і енот, що говорить, на ім'я Ракета. Разом вони повинні захистити галактику від лиходія Ронана та його прагнення вищої влади.

Диво жінка

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Супергеройський

Країна: США

Тривалість: 2год 21хв

Рік: 2017

Продюсер: Чарльз Ровен

Фільм "Чудо-жінка" був номінований на дві премії "Оскар" у 2018 році, у тому числі за найкращий дизайн костюмів та найкращий дизайн постановки.

Фільм "Чудо-жінка" розповідає історію Діани, принцеси амазонок, яка залишає свій будинок, щоб боротися у Першій світовій війні разом із американським пілотом Стівом Тревором. Завдяки своїй неймовірній силі та мужності Діана стає героєм для всього світу та символом надії для всіх.

Чорна Пантера

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Супергеройський

Країна: США

Тривалість: 2год 14хв

Рік: 2018

Продюсер: Кевін Фейдж

Фільм "Чорна пантера" отримав три премії "Оскар" у 2019 році, у тому числі за найкращий дизайн костюмів, найкращий дизайн постановки та найкращу оригінальну партитуру.

Дія фільму "Чорна пантера" відбувається в технологічно розвиненій африканській державі Ваканда і слідує за Т'Чалою, нещодавно коронованим королем та захисником свого народу. Коли могутній ворог загрожує знищити все, що дорого Т'Чалле, він має згуртувати своїх союзників і взяти роль Чорної Пантери, щоб урятувати Ваканду та свій народ.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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