П'ять фактів про актрису Кіру Найтлі, про які мало хто знає

Кіра Найтлі – британська актриса, яка за свою кар'єру знялася у численних фільмах та телешоу. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Кіра Найтлі, які глядачі могли не знати.

Факт 1

Кіра багатомовна і може говорити кількома мовами, включаючи англійську, іспанську, італійську та французьку. Вона вивчила французьку ще в дитинстві, а свої мовні навички відточувала під час навчання у Європейській школі у Брюсселі.

Факт 2

Попри успішну акторську кар'єру вона ніколи не відвідувала театральну школу. Натомість навчалася своєму ремеслу на власному досвіді та працюючи з іншими акторами на знімальних майданчиках. За словами Найтлі, найбільше вона почерпнула зі своєї ранньої роботи у телевізійних шоу та на знімальному майданчику.

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Факт 3

Актриса здобула визнання за свою благодійну діяльність та активізм. Вона підтримує багато організацій, включаючи Amnesty International та Comic Relief. У 2018 році вона отримала OBE "Орден Британської імперії" за заслуги у драматургії та благодійності.

Факт 4

Одна з перших ролей Найтлі у кіно була у фільмі "Зоряні війни: Епізод I - Примарна загроза". Вона зіграла Сабі, приманку для королеви Амідали (Наталі Портман). За словами Найтлі, вона погодилася на цю роль, бо була шанувальницею франшизи "Зоряні війни" і хотіла попрацювати з режисером Джорджем Лукасом.

Факт 5

Кіра була номінована на дві премії "Оскар" за свої ролі у фільмах "Гордість та упередження" та "Гра в імітацію". Незважаючи на ці нагороди, вона ніколи не здобувала "Оскар". Найтлі сказала, що хоч вона цінує визнання з боку своїх колег, але не вважає, що нагороди є найважливішим аспектом її кар'єри.

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