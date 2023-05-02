Марк Еліот Цукерберг: що відомо про життя програміста, який змінив світ

UAportal підготував статтю з цікавими та маловідомими фактами про відомого та впливового Марка Цукерберга. Він – співзасновник та генеральний директор компанії Facebook.

Коротка біографія Марка Елліота Цукерберга

Марк Еліот Цукерберг народився 1984 року в Нью-Йорку. Він почав програмувати в ранньому віці і до підліткового віку вже створив кілька програм. Він навчався у Гарвардському університеті, де у 2004 році разом із сусідами по кімнаті заснував Facebook.

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Хоча Марк добре відомий як співзасновник та генеральний директор Facebook, про нього є багато цікавих та менш відомих фактів, які люди можуть не знати. Ось п'ять фактів, що проливають світло на життя цього впливового технологічного підприємця.

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Він є одним із найбагатших людей у світі

Станом на 2023 рік статки Цукерберга становить понад 100 мільярдів доларів, що робить його одним із найбагатших людей у світі. Більшість свого стану він заробив, володіючи часткою в компанії Facebook, яка є однією з найбільших соціальних медіа-платформ у світі.

Філантропічний фонд

У 2015 році Марк і його дружина Прісцілла Чан заснували Chan Zuckerberg Initiative – філантропічну організацію, метою якої є просування рівності та покращення життя людей у всьому світі. Фонд зобов'язався пожертвувати 99% акцій Facebook на різні цілі.

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Вільно володіє кількома мовами

Цукерберг вільно володіє кількома мовами, включаючи англійську, мандаринську та іспанську. Він навіть виступав з публічними промовами мандаринською мовою, яку він вивчив для того, щоб краще спілкуватися з користувачами Facebook у Китаї.

Любов до полювання

Марк – затятий мисливець, він часто їздить на полювання зі своєю дружиною. Також відомо, що він влаштовує мисливські вечірки у своєму каліфорнійському особняку.

Протиріччями щодо недоторканності приватного життя

Марк неодноразово стикався з протиріччями через проблеми конфіденційності, пов'язані з Facebook. У 2018 році стало відомо, що компанія дозволила збирати дані мільйонів користувачів без їхньої згоди фірмі, яка займається політичним консалтингом. Це призвело до повсюдних закликів до посилення регулювання платформ соціальних мереж.

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