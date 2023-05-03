Притягують багатство: які речі варто обов’язково тримати у домі

Щоб з‘явились гроші варто не лише працювати, але й налаштовувати енергетику вашого дому на приваблення грошей. UaPortal розповість, які предмети притягують у дім багатство.

Скарбничка

Скарбничка має здатність привертати гроші у будинок, але не тримайте її порожньою. Також, періодично струшуйте її, щоб гроші "не спали".

Грошове дерево

Грошове дерево символізує достаток та багатство. Перед висадкою цієї рослини варто покласти на дно горщика монету. Якщо це неможливо, приклейте її до дна зовні. Поряд з грошовим деревом не можна розміщувати рослини з голками чи гострим листям.

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Акваріум

Вода очищує енергетичне поле, символізує щастя та добробут. Купіть акваріум із золотою рибкою, яка буде символізувати багатство. Якщо хочете посилити вплив акваріума – поселіть у ньому 9 рибок.

Червоні нитки

Намотайте червоні нитки на дерев'яну палицю або ложку та зберігайте під ліжком.

Бурштин

Цей камінь сприяє покращенню стану здоров'я, відганяє від будинку злих духів та привертає гроші. Кладіть шматок бурштину біля вхідних дверей.

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