Повня 5 травня принесе проблеми двом знакам зодіаку: їм буде дуже важко

Повня, яка відбудеться 5 травня 2023 року, негативно позначиться на двох уродженцях зодіакального кола – неприємності буквально переслідуватимуть їх із самого ранку. Можливі як конфлікти з близькими, так і фінансові втрати.

За словами астрологів, у зоні ризику Овни та Тельці. Їм треба набратися терпіння, щоби пережити непростий період без втрат.

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку отримають новину, яка буквально виб'є їх із колії. Овнам буде важко зрозуміти, що справді має для них значення, а що тільки здається важливим. Вони часто будували ілюзії, але тепер ті будуть зруйновані, і доведеться зіткнутися з жорстокою реальністю.

Овнам потрібно бути вкрай обережними у фінансових питаннях у повню – вони можуть зіткнутися з обманом або влізти у борги, розрахуватися з якими буде непросто. Уродженців знаку багато критикуватимуть, і це лише погіршить їхній стан.

Телець

Тельці можуть втратити гроші, ставши жертвами обману. Зустріч, на яку вони покладали великі надії, виявиться марною і принесе лише розчарування. Уродженці знаку раптом зрозуміють, що їхній мрії не судилося збутися і треба міняти плани на життя.

У повню підвищена ймовірність конфліктів з рідними та близькими. Сварка може спалахнути через дрібницю, але мати сумний фінал – аж до розриву стосунків. Тельцям варто бути обережнішими у виразах, інакше вони можуть дуже пошкодувати.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.