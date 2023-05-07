Названо чотири знаки зодіаку, схильні до зрад: можуть легко зруйнувати стосунки

Невірність у стосунках є однією з головних причин хворобливих розлучень, при яких один із партнерів залишається з розбитим серцем. Причин для зради може бути безліч, але астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які найчастіше йдуть наліво.

Так, до списку потрапили Близнюки, Терези, Водолії та Стрільці. Читайте детальніше!

Найбільш невірнішим знаком зодіаку вважають Близнюків. Народжені під цим знаком – майстерні обманщики та маніпулятори. Завдяки своєму високому інтелекту вони на місці можуть вигадати виправдання або збрехати про що завгодно так, що їм повірять. Близнюки люблять експериментувати, тому вони можуть шукати різноманіття за межами сімейної спальні. Вони також дуже незалежні, прагнуть свободи та гострих пригод.

Відео дня

Терезами керує Венера, планета романтики, і це змушує уродженців знаку перебувати у постійному пошуку. Вони дійсно вірять, що могли б знайти кращого партнера, тому навіть у стосунках не припиняють фліртувати з усіма навколо. Вони у своїй грі заходять дуже далеко і можуть піти на зраду без роздумів та докорів совісті.

Для Водоліїв з їх мінливим характером найважливіші почуття та емоції, пережиті "тут і зараз", які б наслідки не були потім. Уродженці знаку можуть надсилати кокетливі повідомлення своїм колишнім або фліртувати з кимось на вечірці, щоб подивитися, наскільки вони можуть зацікавити когось. Водолії доводять самим собі, що чогось варті, і саме це штовхає їх на зради.

Стрільці проводять більшу частину свого життя у пошуках веселощів та нових вражень, а не стабільних стосунків. Вони люблять фліртувати та заводити нових друзів, через що на особистому фронті можуть бути проблеми. Стрільці, як правило, мають широке коло друзів та шанувальників, тому їм не складно знайти того, з ким за бажання вони могли б провести ніч. Уродженці знаку можуть брехати постійному партнерові без мук совісті, адже життя для них – яскрава пригода.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.