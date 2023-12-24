Як вивести плями від фарби з тканини в домашніх умовах

UAportal розповів про цінні поради щодо виведення олійної фарби з тканини. Розгляньмо ці методи для ефективного очищення одягу.

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Господарське мило

Щоб врятувати джинси або куртку, забруднені фарбою, почніть з того, що зішкребіть надлишки фарби тупим ножем або ложкою. Нанесіть велику кількість господарського мила або рідкого прального порошку безпосередньо на забруднену ділянку і обережно втирайте його. Залиште на 10 хвилин, а потім змийте теплою водою.

Розчинник

Для стійких плям від олійної фарби спробуйте використати розчинник, наприклад, медичний спирт. Змочіть чисту ганчірку рідиною і обережно протріть забруднену ділянку, рухаючись ззовні до центру. Ретельно прополощіть одяг теплою водою.

Харчова сода

Щоб вивести плями від олійної фарби на джинсах або куртці, зробіть розчин з харчової соди і теплої води. Нанесіть цю суміш безпосередньо на забруднену ділянку і залиште приблизно на 30 хвилин.

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Потім за допомогою щітки обережно потріть пляму круговими рухами. Ретельно прополощіть виріб теплою водою і повторіть процедуру, якщо потрібно. Насамкінець виперіть виріб у звичайному режимі.

Засіб для виведення плям

Нанесіть плямовивідник безпосередньо на пляму, обережно втирайте його і залиште на рекомендований час. Потім ретельно прополощіть виріб.

Поради щодо профілактики

Під час роботи з олійними фарбами профілактика є ключовим фактором. Носіть відповідний захисний одяг і накривайте робочу поверхню, щоб мінімізувати розлиття або підтікання.

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