Желатин – продукт краси: в чому неймовірна користь

Желатин є білковою речовиною, отриманою з колагену, що міститься в кістках, хрящах і шкірі тварин та необхідний для здоров'я суглобів та оптимального стану сполучної тканини.

Найбільш відомий завдяки своєму використанню в десертах, желатин також є поширеним інгредієнтом бульйонів, супів, соусів, цукерок і деяких ліків.

Виробляється шляхом вилучення колагену з частин тварин, який потім подрібнюють та перетворюють на желатин. Ця напівпрозора речовина без смаку має желеподібну консистенцію. І колаген, і желатин мають схожі білки та схожу поживну цінність та вплив на здоров’я.

В давнину люди часто їли сполучні тканини, сухожилля та інші частини тварин, що містять колаген, однак у сучасному харчуванні часто спостерігається брак колагену та желатину.

Привабливі потенційні корисні впливи, завдяки високому вмісту білка та амінокислот, спонукають людей вживати желатин у складі спеціальних харчових продуктів.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

Желатин сприяє здоров'ю шкіри, суглобів, волосся, нігтів і кишечника. Він містить незамінні амінокислоти, які є будівельними блоками білків.

Сприяє зволоженню та пружності шкіри

Білки та амінокислоти в желатині допомагають організму виробляти більше колагену, життєво важливого елемента здорової шкіри. З віком рівень природного колагену в організмі знижується. Це призводить до втрати еластичності шкіри та появи зморшок. Дослідження показало, що споживання колагену покращує зволоження шкіри та зменшує вираженість зморшок.

Захищає кишечник

Білки, що містяться в желатині, допомагають створювати та стабілізувати захисний шар слизу у кишечнику. Так, у дослідженнях на щурах желатин захищав слизову оболонку їхнього кишечника від пошкоджень, хоча для підтвердження цього ефекту у людей необхідні подальші випробування.

Желатин також містить глутамінову кислоту, амінокислоту, яка захищає стінку кишки від пошкоджень і запобігає підвищеній кишковій проникності.

Знижує рівень цукру в крові

Амінокислота гліцин, яка міститься в желатині, допомагає контролювати рівень цукру в крові у людей з діабетом 2 типу. Окрім зниження рівня цукру в крові, учасники дослідження, які приймали гліцин як засіб лікування, мали менші прояви запалення.

Зміцнює суглоби та кістки

Дослідження показали, що колагенові продукти, включно із желатином, зменшують біль у суглобах. Крім того, він зміцнює суглоби, збільшуючи щільність хряща.

Желатин також містить лізин, який зміцнює кістки. Він покращує здатність організму засвоювати кальцій, що запобігає втраті кісткової маси. Завдяки цим ефектам желатин можна використовувати як засіб для зниження ризику остеопорозу, або витончення кісток. Дослідження демонструють збільшення щільності кісткової тканини у щурів, яким давали дози желатину, однак необхідні подальші дослідження за участі людей.

ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ ТА ХАРЧОВІ ДЖЕРЕЛА

Желатин чудове джерело кальцію, магнію, фолату, холіну, натрію, селену. Столова ложка (7 грамів) містить 10 калорій, 6 грамів білку, 2 грами вуглеводів, 2 грами цукру, не містить жирів та клітковини.

Як дієтичну добавку желатин рекомендується вживати до 10 грамів на день впродовж шести місяців.

Желатин також можна знайти в харчових продуктах і стравах, включаючи супи, бульйони, цукерки та десерти. Деякі з них можуть містити високий рівень цукру або жиру, тому їх слід їсти в помірних кількостях. Тим, хто приймає желатин при діабеті 2 типу, варто уникати продуктів з високим вмістом цукру.

ЯК ДОДАТИ ДО ХАРЧУВАННЯ

Желатин вже присутній у багатьох харчових продуктах, але його можна додавати в їжу в домашніх умовах за допомогою желатинових добавок або порошків.

Так, желатиновий порошок можна додавати в супи, смузі, напої та інші страви. А також використовувати для згущення консистенції соусів, мусів і десертів-желе (для цього спочатку розмішати в холодній воді, а потім нагріти майже до кипіння).

Вдома можна приготувати власний багатий желатином бульйон для супів зі шматками м'яса, наприклад, курки або яловичини. Виварювання кісток, хрящів і шкіри у воді протягом декількох годин створює бульйон з високим вмістом желатину.