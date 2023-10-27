Бажання стануть реальністю для трьох знаків зодіаку: Гороскоп на вихідні 28-29 жовтня

UAportal підготував гороскоп на вихідні 28-29 жовтня для Раків, Левів та Дів. Космічні енергії сприяють з того що їхні бажання стають реальністю.

Рак

Розташування зірок вказує на те, що це вдалий час для Раків. Слід зосередитись на своїх потаємних бажаннях та мріях у цей період і вірити, що вони можуть стати реальністю. Потрібно оточуючій божественній енергії і бути відкритими для отримання задоволення.

Читайте також: Три знаки зодіаку реалізують найпотаємніші бажання: Гороскоп на кінець жовтня

Лев

Всесвіт вирівнюється, щоб наблизити Лева до їхніх бажань та прагнень. Це дуже сприятливий період для активного виконання мрій. Слід бути впевненими у своїх силах та натхненно діяти. Леви можуть втілити свої бажання у життя, якщо будуть цілеспрямовано та рішуче йти до мети. Слід використовувати можливості, що з'являються на їх шляху, і довіряти процесу.

Діва

Дівам потрібно підготуватися до того, що бажання стануть реальністю. Небесні енергії перебувають у гармонії, підтримуючи починання та наближаючи до виконання бажань. Важливо узгоджувати свої дії з мріями і бути сприйнятливими до можливостей, що відкриваються. Рекомендується залишатися зосередженими, позитивно налаштованими та спостерігати за виконанням бажань.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!